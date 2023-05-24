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Samsung представил линейку "умных" мониторов

Технологии&Авто
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Samsung представил линейку &quot;умных&quot; мониторов
Samsung представил линейку "умных" мониторов
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила линейку смарт-экранов Smart Monitors M80C, M70C и M50C.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Мы поднимаем планку для смарт-мониторов по всему миру благодаря нашей новой линейке, особенно усовершенствованной модели M80С. На одном мониторе пользователи могут наслаждаться лучшими развлечениями и играми, производительностью, дизайном и индивидуальным удобством и комфортом», — заявил исполнительный вице-президент Отдела визуальных дисплеев при Samsung Electronics Хун Чунг.
Отмечается, что полная линейка состоит из девяти универсальных мониторов, отвечающих потребностям и стилям широкого круга пользователей. Умные мониторы M80C, M70C и M50C доступны в разных цветах и размерах.
Модели M80C и M70C доступны в 81,3 сантиметровых вариантах, тогда как модель M50C доступна в 81,3 и 68,6 сантиметровых вариантах.
Кроме того, M80C, имеющий разрешение UHD и яркость 400 нит, доступен в вариантах теплого белого, дневно-голубого, розового и весенне-зеленого цвета.
Модель M70C с разрешением UHD и яркостью 300 нит поставляется в теплом белом цвете, тогда как M50C с разрешением Full HD доступна в гладком черном или белом цветах.
Во всех смарт-мониторах установлены голосовые помощники, благодаря которым пользователь может давать команды.
По материалам:
Укрінформ
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