Samsung представил линейку "умных" мониторов Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

Samsung представил линейку "умных" мониторов

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила линейку смарт-экранов Smart Monitors M80C, M70C и M50C.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы поднимаем планку для смарт-мониторов по всему миру благодаря нашей новой линейке, особенно усовершенствованной модели M80С. На одном мониторе пользователи могут наслаждаться лучшими развлечениями и играми, производительностью, дизайном и индивидуальным удобством и комфортом», — заявил исполнительный вице-президент Отдела визуальных дисплеев при Samsung Electronics Хун Чунг.

Отмечается, что полная линейка состоит из девяти универсальных мониторов, отвечающих потребностям и стилям широкого круга пользователей. Умные мониторы M80C, M70C и M50C доступны в разных цветах и размерах.

Модели M80C и M70C доступны в 81,3 сантиметровых вариантах, тогда как модель M50C доступна в 81,3 и 68,6 сантиметровых вариантах.

Кроме того, M80C, имеющий разрешение UHD и яркость 400 нит, доступен в вариантах теплого белого, дневно-голубого, розового и весенне-зеленого цвета.

Модель M70C с разрешением UHD и яркостью 300 нит поставляется в теплом белом цвете, тогда как M50C с разрешением Full HD доступна в гладком черном или белом цветах.

Во всех смарт-мониторах установлены голосовые помощники, благодаря которым пользователь может давать команды.

Укрінформ По материалам:

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