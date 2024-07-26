Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений

Технологии&Авто
2
Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений
Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений
Samsung вводит новый режим «Автоблокировщик» на своих новых смартфонах Galaxy, который среди прочих защитных функций блокирует установку сторонних Android-приложений на устройстве.
Об этом говорится в новости 9to5Google.

Детали нововведения

«Автоблокировщик» был частью смартфонов Samsung Galaxy с момента обновления до Android 14 (One UI 6). Изначально функция была разработана для защиты от вредоносных программ или USB-захвата.
Однако с того времени опция была обновлена, чтобы включать блокировку установки сторонних приложений на устройствах Samsung Galaxy с One UI 6.1.1 (вместе с новым набором «Максимальных ограничений», которые по умолчанию отключены), как описано на странице поддержки.
Читайте также
Таким образом, новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 являются первыми устройствами, которые поставляются с новым ограничением на установку сторонних приложений из коробки.
На начальном этапе настройки отображается страница, которая информирует пользователей об ограничении автоблокировщика и позволяет отключить его.
Эта установка включена по умолчанию, поэтому если ее не отключите, устройство Galaxy будет блокировать установку APK-файлов (а также неутвержденных магазинов приложений).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.