Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений — Finance.ua

Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений
Samsung вводит новый режим «Автоблокировщик» на своих новых смартфонах Galaxy, который среди прочих защитных функций блокирует установку сторонних Android-приложений на устройстве.
Об этом говорится в новости 9to5Google.
Детали нововведения
«Автоблокировщик» был частью смартфонов Samsung Galaxy с момента обновления до Android 14 (One UI 6). Изначально функция была разработана для защиты от вредоносных программ или USB-захвата.
Однако с того времени опция была обновлена, чтобы включать блокировку установки сторонних приложений на устройствах Samsung Galaxy с One UI 6.1.1 (вместе с новым набором «Максимальных ограничений», которые по умолчанию отключены), как описано на странице поддержки.
Таким образом, новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 являются первыми устройствами, которые поставляются с новым ограничением на установку сторонних приложений из коробки.
На начальном этапе настройки отображается страница, которая информирует пользователей об ограничении автоблокировщика и позволяет отключить его.
Эта установка включена по умолчанию, поэтому если ее не отключите, устройство Galaxy будет блокировать установку APK-файлов (а также неутвержденных магазинов приложений).
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