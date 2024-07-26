Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений — Finance.ua

Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений 26.07.2024, 02:29 — Технологии&Авто

Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений

Samsung вводит новый режим «Автоблокировщик» на своих новых смартфонах Galaxy, который среди прочих защитных функций блокирует установку сторонних Android-приложений на устройстве.

Об этом говорится в новости 9to5Google

Детали нововведения

«Автоблокировщик» был частью смартфонов Samsung Galaxy с момента обновления до Android 14 (One UI 6). Изначально функция была разработана для защиты от вредоносных программ или USB-захвата.

Однако с того времени опция была обновлена, чтобы включать блокировку установки сторонних приложений на устройствах Samsung Galaxy с One UI 6.1.1 (вместе с новым набором «Максимальных ограничений», которые по умолчанию отключены), как описано на странице поддержки.

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Таким образом, новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 являются первыми устройствами, которые поставляются с новым ограничением на установку сторонних приложений из коробки.

На начальном этапе настройки отображается страница, которая информирует пользователей об ограничении автоблокировщика и позволяет отключить его.

Эта установка включена по умолчанию, поэтому если ее не отключите, устройство Galaxy будет блокировать установку APK-файлов (а также неутвержденных магазинов приложений).

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