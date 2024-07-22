Samsung оснастит все модели Galaxy Tab S10 чипом MediaTek — Finance.ua

Samsung оснастит все модели Galaxy Tab S10 чипом MediaTek 22.07.2024, 01:09 — Фондовый рынок

Samsung делает более решительный шаг, оснащая все будущие высококлассные планшеты линейки Tab S10 чипами MediaTek 9300+.

Эта новость поступила от надежного источника Ice Universe, утверждающего, что все варианты Galaxy Tab S10 избавятся от процессоров Snapdragon от Qualcomm. Поначалу ходили слухи, что одна модель в линейке Tab S10 может использовать чип MediaTek Dimensity, но это полная смена стратегии Samsung. Запуск этих планшетов, как сообщается, намечен на октябрь 2024 года.

Решение, если оно будет принято, вероятно, обусловлено разными факторами. Одной из главных причин может быть рост стоимости высококлассных процессоров Qualcomm в последние годы. Переход на MediaTek может стать стратегической мерой экономии для Samsung, которая позволит установить более конкурентоспособные цены на серию Tab S10.

Американский вариант Galaxy Tab S10+ также был подмечен в базе данных Geekbench с упомянутым процессором Dimensity 9300+. Это текущее флагманское предложение MediaTek, построенное на 4-нм техпроцессе, и может похвастаться восемью высокопроизводительными ядрами процессора вместе с мощным графическим процессором.

Технические характеристики Dimensity 9300+:

Процессор: 1 ядро ​​Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 2,85 ГГц, 4 ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2 ГГц

Графический процессор: ARM Immortalis-G720 MC12

Поддержка дисплеев: 4K@120 Гц с поддержкой HDR в играх

Поддержка памяти: Оперативная память LPDDR5X/LPDDR5T DRAM и накопитель UFS 4.0

Связь: mmWave и до 6 ГГц 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C

Позиционирование: трехдиапазонный GPS, четырехдиапазонный BDS, трехдиапазонный Galileo, двухдиапазонный QZSS, ГЛОНАСС, Navic

Провайдер камер: Поддержка датчиков до 320 Мп, видеозапись 8K 30 к/с или 4K 60 к/с

Будет ли этот полный переход на MediaTek выгоден для Samsung и его потребителей, еще предстоит выяснить. Поскольку до официального запуска еще несколько месяцев будет интересно посмотреть, как серия Tab S10 работает и позиционирует себя на конкурентном рынке планшетов.

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