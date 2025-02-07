Samsung разрабатывает телефон с тройным складыванием — Finance.ua

Samsung разрабатывает телефон с тройным складыванием 07.02.2025, 00:10 — Технологии&Авто

Samsung разрабатывает телефон с тройным складыванием

Samsung выпускает складывающиеся смартфоны с 2019 года, но мы до сих пор не увидели складной iPhone от Apple. Слухи предполагают, что первый такой iPhone может выйти в 2026 или 2027 году, но к тому времени Samsung еще больше продвинется в разработке складных устройств.

О том, что уже известно о новом смартфоне-трансформере, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , специализирующийся на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно о будущем смартфоне

На данный момент у Samsung есть два складных смартфона — Galaxy Fold и Galaxy Flip, которые складываются по-разному. Galaxy Fold раскрывается горизонтально, как книга, а Flip — вертикально. По слухам, компания работает над еще одним складным устройством с тройным сгибом.

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О разработке такого гаджета ходят слухи уже давно, а Samsung даже намекала на него как на «многораздвижное» устройство во время презентации Unpacked.

Однако на этой неделе появились новые подробности. Как отмечает GSMArena, Samsung может назвать новинку Galaxy G Fold, что сделает ее отдельной линейкой, которая будет отличаться от существующих Z Fold.

Ожидается, что трижды складывающийся смартфон развернется в полноценный 10-дюймовый экран, что значительно превзойдет нынешний флагманский Z Fold6, который в разложенном виде имеет 7,6 дюйма, а Z Flip6 — 6,7 дюйма.

Samsung не станет первой компанией, выпустившей подобное устройство — Huawei уже представила Mate XT Ultimate. Однако его цена составляет 2800 долларов. Таким образом Samsung сможет стать первым брендом, который выведет трижды складывающееся устройство на международный рынок за пределами Китая.

Традиционно Samsung анонсирует складывающиеся смартфоны в июле, и есть вероятность, что новинка будет представлена ​​уже в этом году с запуском в начале 2026 года.

Если трижды складной смартфон от Samsung выйдет в начале 2026 года, он обгонит Apple, чей первый складной гаджет, по слухам, появится не раньше того же года.

По состоянию на 2024 год Apple якобы разрабатывала складной iPhone с дизайном, похожим на Galaxy Z Flip, то есть с вертикальным сгибом. Такое устройство, вероятно, будет сравнимо по размеру с iPhone 16 Pro Max, но сможет складываться пополам для большей компактности.

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