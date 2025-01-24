Samsung работает над Galaxy Buds со встроенными камерами — Finance.ua

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Samsung работает над Galaxy Buds со встроенными камерами

Фондовый рынок
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Samsung работает над Galaxy Buds со встроенными камерами
Samsung работает над Galaxy Buds со встроенными камерами
Компания Samsung представила свои Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro в июле прошлого года, совершив существенные изменения в дизайне. В отличие от округлой формы прошлых моделей, теперь наушники имеют ножку. Более того, версия Pro оснащена световой полоской, что придает ей уникальный вид и выделяет ее среди AirPods и других аналогов. Однако Samsung не намерена останавливаться на этом.

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Компания замахнулась на гораздо более амбициозные цели в области переносных устройств.

Что известно о новых Galaxy Buds

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, планируется, что Samsung добавит камеры в свои Galaxy Buds, что должно привнести новые функции и улучшить качество звука. Впрочем, эта идея не нова. По слухам, Apple разрабатывает что-то вроде AirPods Pro 3, которые ожидаются этой осенью. К сожалению, Гурман не раскрыл, какие именно функции Samsung планирует ввести с помощью камеры. Ранее было упомянуто, что Apple внедрит управление жестами через ИК-камеры, что улучшит взаимодействие с устройством.
Несмотря на нехватку информации о будущих планах Samsung, тенденции в отрасли позволяют ожидать, что их наушники получат аналогичные функции приложения для умных очков Ray-Ban Meta Smart Glasses. Сообщается, что Samsung Galaxy Buds с камерами могут временно заменить умные очки. Пока же неясно, когда Samsung планирует выпустить наушники с камерами на рынок.
По материалам:
itechua
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