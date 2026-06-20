Samsung разрабатывает плавучие дата-центры для растущих потребностей ИИ Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Samsung хочет разместить дата-центры в море

Судостроительное подразделение Samsung Heavy Industries продвигает проект создания плавучих дата-центров, обеспечивающих дополнительные мощности для обработки данных на фоне быстрого роста спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Об этом пишет SammyGuru.

Зачем переносить дата-центры в море

Компания работает над судами, специально спроектированными для размещения вычислительных систем, что позволит перенести часть нагрузки с наземных объектов на морские платформы.

Samsung Heavy Industries сотрудничает с греческой компанией Capital Clean Energy Carriers и классификационной организацией Lloyd’s Register для реализации проекта плавучего дата-центра мощностью 50 МВт.

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В отличие от компаний, которые переоборудуют старые суда, Samsung строит такие платформы с нуля, ориентируясь на потребности высокопроизводительных ИИ-систем.

Плавучие дата-центры должны решить проблему нехватки места, ограничений электросетей и сложностей с подключением к энергосистеме, с которыми сталкиваются наземные объекты в США и Европе. Для охлаждения оборудования планируется использовать морскую воду.

Суда смогут подключаться к береговым электросетям или генерировать энергию самостоятельно с помощью топливных элементов на основе СПГ.

В то же время эксплуатация серверов в морской среде также связана с рядом рисков, включая вибрации, повышенную влажность и влияние соли.

Учитывая это, Samsung совместно с Supermicro исследует, способно ли высокопроизводительное оборудование стабильно работать в таких условиях в течение длительного времени. Компания также разрабатывает решения по защите систем от коррозии и нестабильности.

Интерес к такому формату растет среди судовладельцев, которые ищут более стабильные источники дохода по сравнению с традиционными грузовыми перевозками.

Вместо транспортировки товаров они могут сдавать суда в аренду технологическим компаниям для размещения вычислительных мощностей по долгосрочным контрактам. Это сочетает морскую инфраструктуру с цифровыми сервисами и может повлиять на развитие обеих отраслей.

Samsung — не единственная компания, работающая над подобными решениями, однако она продвигается быстрее большинства конкурентов. Предприятие уже получило часть необходимых согласований и имеет партнеров, поэтому следующим этапом станет проверка того, смогут ли такие дата-центры стабильно функционировать вне контролируемых условий.

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