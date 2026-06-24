Samsung представила самую быструю в мире память для смартфонов

Samsung представила новое поколение встроенной памяти UFS 5.0, ставшее самым быстрым решением в отрасли. Новая технология призвана повысить производительность смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, а также ускорить работу функций искусственного интеллекта на гаджетах.
Для пользователей это означает более быстрый запуск приложений, более оперативную передачу файлов и в целом лучшее быстродействие устройств. Кроме того, рост производительности положительно повлияет на работу функций искусственного интеллекта, уменьшая задержки при обработке данных.
Выше энергоэффективность и планы на запуск
В Samsung также заявляют об улучшении энергоэффективности на 40% по сравнению с UFS 4.1. Достичь этого удалось благодаря использованию технологий clock gating и multi voltage, помогающих оптимизировать работу чипа и снизить потребление энергии.