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Samsung представила самую быструю в мире память для смартфонов

Технологии&Авто
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Samsung представила новый стандарт мобильной памяти UFS 5.0
Samsung представила новый стандарт мобильной памяти UFS 5.0
Samsung представила новое поколение встроенной памяти UFS 5.0, ставшее самым быстрым решением в отрасли. Новая технология призвана повысить производительность смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, а также ускорить работу функций искусственного интеллекта на гаджетах.
Об этом пишет SamMobile.

UFS 5.0 получила рекордную скорость

Новая память UFS 5.0 обеспечивает скорость чтения данных до 10,8 ГБ/с, а записи — до 9,5 ГБ/с. Это более чем в два раза превышает возможности актуального стандарта UFS 4.1.
По уровню пропускной способности новинка уже приближается к мобильной оперативной памяти LPDDR5X. Еще несколько лет назад такие показатели считались недосягаемыми для NAND-накопителей.
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Для пользователей это означает более быстрый запуск приложений, более оперативную передачу файлов и в целом лучшее быстродействие устройств. Кроме того, рост производительности положительно повлияет на работу функций искусственного интеллекта, уменьшая задержки при обработке данных.

Выше энергоэффективность и планы на запуск

В Samsung также заявляют об улучшении энергоэффективности на 40% по сравнению с UFS 4.1. Достичь этого удалось благодаря использованию технологий clock gating и multi voltage, помогающих оптимизировать работу чипа и снизить потребление энергии.
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Массовое производство UFS 5.0 планирует начать в четвертом квартале 2026 года. Максимальный объем накопителей будет достигать 1 ТБ.
Технологию планируют использовать не только в смартфонах и планшетах, но и ноутбуках, умных часах и устройствах расширенной реальности (XR).
По материалам:
УНІАН
SamsungСмартфоны
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