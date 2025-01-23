Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)

Технологии&Авто
27
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Samsung представила флагман Galaxy S25 Ultra, полностью отвечающий предварительным ожиданиям. Так, углы закруглены, а в середине Snapdragon 8 Elite.
Samsung Galaxy S25 Ultra стал тоньше (8,2 мм против 8,6 мм) и легче (218 г против 233 г), чем S24 Ultra. Титан содержит не только рамка смартфона, но и все названия четырех цветов, принадлежащих к металлической гамме: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Gray.
Экран получил защиту Corning Gorilla Armor 2 — покрытие крепче, чем керамическое стекло предыдущего поколения, и имеет антиблик. Его характеристики почти не изменились: диагональ 6,8″, дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440×3120 и частотой обновления 1−120 Гц, Vision boost и адаптивными цветами.
В телефоне работает процессор Snapdragon 8 Elite вместе с 12 ГБ оперативной памяти. Samsung говорит о на 40% большей испарительной камере для охлаждения чипа, на 40% более быстром NPU, на 37% более быстром центральном процессоре и на 30% более быстром графическом процессоре, чем у предшественника.
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Galaxy S25 Ultra получил новую 50 МП f/1.9 сверхширокоугольную камеру, а остальные назовем «традиционными»: 200 МП основная камера с диафрагмой f/1.7, 50 МП f/3.4×5 телеобъектив и 10 МП телефото f/2.4 с. Впереди расположена 12 МП f/2.2 селфи-камера.
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Galaxy S25 Ultra теперь снимает 10-битное HDR-видео по умолчанию (у S24 Ultra оно было выключено «из коробки»). Впервые Samsung предлагает Galaxy Log — режим видео с более широкой цветовой гаммой. В Expert RAW есть новый режим виртуальной диафрагмы, позволяющий контролировать глубину резкости. Portrait Studio позволяет создавать личные аватары с помощью ИИ.
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Новый NPU помогает воплотить ряд возможностей искусственного интеллекта. Gemini можно вызвать удерживанием кнопки питания. Функция Circle to Search теперь может распознавать телефонные номера, электронные адреса и URL для более быстрого использования. ИИ интерпретирует текст, язык, изображение и даже видео для природного взаимодействия: например, можно попросить Gemini найти определенную фотографию в Галерее. Поиск с учетом содержимого предложит поделиться GIF-файлом или сохранить событие. Есть расшифровка разговоров, резюмирование, форматирование заметок, генеративное редактирование теперь доступно на устройстве.
Читайте также
Функция Now Brief показывает краткий итог дня с проактивными предложениями, адаптированными к потребностям и предпочтениям пользователя: биржевые новости, прогноз погоды, события, информацию о путешествиях и т. д., Brief можно найти на экране блокировки. Galaxy S25 Ultra анализирует пользовательские данные и хранит их в конфиденциальном Knox Vault. Существует даже нечто под названием постквантовая криптография для защиты данных от угроз, которые могут возникнуть из квантовых компьютеров в будущем.
Функции ИИ являются частью оболочки One UI 7 на базе Android 15, которая вышла на Galaxy S25, но потом появится на других телефонах. Samsung обещает семь поколений обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.
Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)
Интересно, что комплектный стилус в этом поколении не волшебная палочка — жесты и функция дистанционного затвора камеры удалены.
Samsung Galaxy S25 Ultra выпускается в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ. Его питает 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки до 65% приблизительно за 30 минут с помощью адаптера мощностью 45 Вт, а также быстрой беспроводной зарядки 2.0 25 Вт и реверсивной беспроводной 4,5 Вт. Доступна беспроводная связь Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
В Украине серия Galaxy S25 доступна для предзаказа с сегодняшнего дня — 22 января. Цена Samsung Galaxy S25 Ultra стартует от 67,999 грн.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.