Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото) — Finance.ua

Samsung представила флагман Galaxy S25 Ultra, полностью отвечающий предварительным ожиданиям. Так, углы закруглены, а в середине Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Ultra стал тоньше (8,2 мм против 8,6 мм) и легче (218 г против 233 г), чем S24 Ultra. Титан содержит не только рамка смартфона, но и все названия четырех цветов, принадлежащих к металлической гамме: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Gray.

Экран получил защиту Corning Gorilla Armor 2 — покрытие крепче, чем керамическое стекло предыдущего поколения, и имеет антиблик. Его характеристики почти не изменились: диагональ 6,8″, дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440×3120 и частотой обновления 1−120 Гц, Vision boost и адаптивными цветами.

В телефоне работает процессор Snapdragon 8 Elite вместе с 12 ГБ оперативной памяти. Samsung говорит о на 40% большей испарительной камере для охлаждения чипа, на 40% более быстром NPU, на 37% более быстром центральном процессоре и на 30% более быстром графическом процессоре, чем у предшественника.

Galaxy S25 Ultra получил новую 50 МП f/1.9 сверхширокоугольную камеру, а остальные назовем «традиционными»: 200 МП основная камера с диафрагмой f/1.7, 50 МП f/3.4×5 телеобъектив и 10 МП телефото f/2.4 с. Впереди расположена 12 МП f/2.2 селфи-камера.

Galaxy S25 Ultra теперь снимает 10-битное HDR-видео по умолчанию (у S24 Ultra оно было выключено «из коробки»). Впервые Samsung предлагает Galaxy Log — режим видео с более широкой цветовой гаммой. В Expert RAW есть новый режим виртуальной диафрагмы, позволяющий контролировать глубину резкости. Portrait Studio позволяет создавать личные аватары с помощью ИИ.

Новый NPU помогает воплотить ряд возможностей искусственного интеллекта. Gemini можно вызвать удерживанием кнопки питания. Функция Circle to Search теперь может распознавать телефонные номера, электронные адреса и URL для более быстрого использования. ИИ интерпретирует текст, язык, изображение и даже видео для природного взаимодействия: например, можно попросить Gemini найти определенную фотографию в Галерее. Поиск с учетом содержимого предложит поделиться GIF-файлом или сохранить событие. Есть расшифровка разговоров, резюмирование, форматирование заметок, генеративное редактирование теперь доступно на устройстве.

Функция Now Brief показывает краткий итог дня с проактивными предложениями, адаптированными к потребностям и предпочтениям пользователя: биржевые новости, прогноз погоды, события, информацию о путешествиях и т. д. , Brief можно найти на экране блокировки. Galaxy S25 Ultra анализирует пользовательские данные и хранит их в конфиденциальном Knox Vault. Существует даже нечто под названием постквантовая криптография для защиты данных от угроз, которые могут возникнуть из квантовых компьютеров в будущем.

Функции ИИ являются частью оболочки One UI 7 на базе Android 15, которая вышла на Galaxy S25, но потом появится на других телефонах. Samsung обещает семь поколений обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Интересно, что комплектный стилус в этом поколении не волшебная палочка — жесты и функция дистанционного затвора камеры удалены.

Samsung Galaxy S25 Ultra выпускается в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ. Его питает 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки до 65% приблизительно за 30 минут с помощью адаптера мощностью 45 Вт, а также быстрой беспроводной зарядки 2.0 25 Вт и реверсивной беспроводной 4,5 Вт. Доступна беспроводная связь Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В Украине серия Galaxy S25 доступна для предзаказа с сегодняшнего дня — 22 января. Цена Samsung Galaxy S25 Ultra стартует от 67,999 грн.

