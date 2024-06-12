Samsung обновила Galaxy 23 и другие модели — Finance.ua

Samsung обновила Galaxy 23 и другие модели 12.06.2024, 01:16 — Фондовый рынок

Samsung выпустила июньские обновления безопасности для шести смартфонов — флагманов линеек Galaxy S23 и Galaxy S24. Обновление вышло пока только в США, но и в других странах в скором времени должно появиться.

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В случае аппаратов линейки Galaxy 23 свежее программное обеспечение проходит под номером S91xUSQS3CXE3, в случае Galaxy S24 — S92xUSQS2AXE4. Июньский патч устраняет 59 уязвимостей операционной системы, 37 «латает» сама Google, а 22 устранила сама Samsung — они касаются только смартфонов Galaxy.

Справка Finance.ua:

Умное кольцо Samsung Galaxy Ring было официально представлено в феврале, но это был скорее анонс, поскольку до сих пор много неизвестного по поводу гаджета, среди чего и цена.

Цена в США будет колебаться от 300 до 350 долларов, а в Индии — около 35 000 рупий. За такую ​​цену можно приобрести хороший смартфон, но и это еще не все. Вероятно, за полноценное использование Galaxy Ring придется платить по подписке. Сейчас непонятно, обязательна ли эта подписка, или это просто нечто, предлагающее улучшенный опыт.



Portaltele По материалам:

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