Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах — Finance.ua

Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics начала серийное производство тончайшего в отрасли чипа мобильной памяти DRAM LPDDR5X. Он адаптирован к использованию на смартфонах и планшетах технологий искусственного интеллекта.

Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что высота новой 12-нанометровой DRAM-памяти на 12 гигабайт (ГБ) и 16 ГБ LPDDR5X DRAM составляет всего 0,65 мм. Такие размеры делают их тончайшими в отрасли чипами оперативной памяти для смартфонов и планшетов LPDDR DRAM.

Читайте также Samsung опередила Apple в поставках смартфонов

Новый чип содержит четыре слоя 12-нм-DRAM и на 9% тоньше по сравнению со своим предшественником. Кроме того, он на 21,2% эффективнее термостойкости.

Как заявляют в корпорации, сверхтонкие пакеты LPDDR5X DRAM могут создать дополнительное пространство в мобильных устройствах, позволяя работать на смартфонах и планшетах с высокопроизводительными программами и расширенными функциями, такими как искусственный интеллект.

Читайте также Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений

«LPDDR5X DRAM от Samsung устанавливает новый стандарт для высокопроизводительных решений искусственного интеллекта на устройствах, предлагая не только отличную производительность LPDDR, но и расширенное управление температурой в ультракомпактном корпусе», — подчеркнул исполнительный вице-президент Samsung Electronics Бе Йон Чол.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.