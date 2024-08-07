Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах — Finance.ua
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Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах

Технологии&Авто
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Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах
Samsung объявила о начале массового производства нового чипа памяти для ИИ на смартфонах
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics начала серийное производство тончайшего в отрасли чипа мобильной памяти DRAM LPDDR5X. Он адаптирован к использованию на смартфонах и планшетах технологий искусственного интеллекта.
Об этом пишет Yonhap.
Отмечается, что высота новой 12-нанометровой DRAM-памяти на 12 гигабайт (ГБ) и 16 ГБ LPDDR5X DRAM составляет всего 0,65 мм. Такие размеры делают их тончайшими в отрасли чипами оперативной памяти для смартфонов и планшетов LPDDR DRAM.
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Новый чип содержит четыре слоя 12-нм-DRAM и на 9% тоньше по сравнению со своим предшественником. Кроме того, он на 21,2% эффективнее термостойкости.
Как заявляют в корпорации, сверхтонкие пакеты LPDDR5X DRAM могут создать дополнительное пространство в мобильных устройствах, позволяя работать на смартфонах и планшетах с высокопроизводительными программами и расширенными функциями, такими как искусственный интеллект.
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«LPDDR5X DRAM от Samsung устанавливает новый стандарт для высокопроизводительных решений искусственного интеллекта на устройствах, предлагая не только отличную производительность LPDDR, но и расширенное управление температурой в ультракомпактном корпусе», — подчеркнул исполнительный вице-президент Samsung Electronics Бе Йон Чол.
По материалам:
Espreso.tv
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