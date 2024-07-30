Samsung опередила Apple в поставках смартфонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung опередила Apple в поставках смартфонов

Технологии&Авто
70
Samsung опередила Apple в поставках смартфонов
Samsung опередила Apple в поставках смартфонов
В последнем квартале 2023 года Apple обошла Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. Однако в следующие два квартала поставки Apple снизились, и Samsung снова заняла лидерские позиции. Оба производителя стали терять долю рынка в пользу новых конкурентов.
Согласно данным Canalys, глобальные поставки смартфонов выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Samsung занимает первое место с долей рынка 18%, а Apple следует за ней с 16%. В то время как год назад доля Samsung составила 21%, а Apple — 17%. Недавно сообщалось, что Apple выпала из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, заняв шестое место.
Samsung опередила Apple в поставках смартфонов
Обе компании, Apple и Samsung, теряют часть рынка в пользу местных брендов, в частности Huawei, которая испытала немало трудностей. Чтобы увеличить поставки iPhone на 40% в мае, Apple начала предлагать скидки.
Samsung опередила Apple в поставках смартфонов
Компании Vivo и Xiaomi также укрепили свои позиции во втором квартале, повысив долю рынка до 9% и 15% соответственно. Samsung возобновила лидерство благодаря новой линейке Galaxy S24 и началу продаж сложных моделей Z Fold 6 и Flip 6 с новыми возможностями искусственного интеллекта, представленными впервые в Galaxy S24.
Samsung опередила Apple в поставках смартфонов
Apple надеется на iPhone 16, заказав 90 миллионов устройств до конца года, что на 10% больше, чем в прошлом году с iPhone 15. Выпуск iOS 18.1 может повлиять на продажи новых iPhone и финансовые результаты компании в третьем квартале.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.