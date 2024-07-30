Samsung опередила Apple в поставках смартфонов — Finance.ua

Samsung опередила Apple в поставках смартфонов Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Samsung опередила Apple в поставках смартфонов

В последнем квартале 2023 года Apple обошла Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире. Однако в следующие два квартала поставки Apple снизились, и Samsung снова заняла лидерские позиции. Оба производителя стали терять долю рынка в пользу новых конкурентов.

Согласно данным Canalys, глобальные поставки смартфонов выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Samsung занимает первое место с долей рынка 18%, а Apple следует за ней с 16%. В то время как год назад доля Samsung составила 21%, а Apple — 17%. Недавно сообщалось, что Apple выпала из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, заняв шестое место.

Обе компании, Apple и Samsung, теряют часть рынка в пользу местных брендов, в частности Huawei, которая испытала немало трудностей. Чтобы увеличить поставки iPhone на 40% в мае, Apple начала предлагать скидки.

Компании Vivo и Xiaomi также укрепили свои позиции во втором квартале, повысив долю рынка до 9% и 15% соответственно. Samsung возобновила лидерство благодаря новой линейке Galaxy S24 и началу продаж сложных моделей Z Fold 6 и Flip 6 с новыми возможностями искусственного интеллекта, представленными впервые в Galaxy S24.

Apple надеется на iPhone 16, заказав 90 миллионов устройств до конца года, что на 10% больше, чем в прошлом году с iPhone 15. Выпуск iOS 18.1 может повлиять на продажи новых iPhone и финансовые результаты компании в третьем квартале.

iTechua По материалам:

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