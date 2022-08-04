Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов — Finance.ua

Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов

Компания Samsung приступила к выпуску наборов для ремонта собственных смартфонов. В нем есть все необходимые инструменты и инструкция, с помощью которых пользователи могут самостоятельно починить устройство, пишет TechCrunch.

В рамках этого проекта Samsung объединилась с популярным сайтом ремонта iFixit, который предлагает недорогие инструменты для решения типовых проблем с устройствами.

Первые наборы предназначены для ремонта разбитых экранов, заднего стекла и зарядных портов на планшетах Galaxy S20, S21 и Tab S7+ для пользователей в Штатах.

В наборы входят детали, инструменты и пошаговые инструкции по ремонту, а также этикетка для возврата, чтобы отправить сломанные устройства обратно в Samsung. Комплекты дополнительных устройств и ремонта появятся на очереди.

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Один набор, в зависимости от модели, на которую он рассчитан, стоит от $60 до $230.

Еще в марте Samsung присоединилась к производителям аппаратного обеспечения, объявившим об инициативах самостоятельного ремонта. В этом списке уже есть Apple и Google, которые одними из первых отреагировали на потенциальное законодательство о праве на ремонт.

В ноябре Apple сообщила, что пользователям с поврежденными устройствами компания будет посылать «оригинальные» инструменты и компоненты — такие же, как они используют в Genius Bar.

В апреле Google также объявил, что объединяется с iFixit, чтобы запустить набор инструментов для ремонта телефонов Pixel. При запуске появятся наборы для типовых поломок, таких как замена аккумуляторов, дисплеев и модулей камеры.

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