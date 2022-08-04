Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов — Finance.ua

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Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов

Технологии&Авто
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Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов
Samsung начала продавать наборы для ремонта смартфонов
Компания Samsung приступила к выпуску наборов для ремонта собственных смартфонов. В нем есть все необходимые инструменты и инструкция, с помощью которых пользователи могут самостоятельно починить устройство, пишет TechCrunch.
В рамках этого проекта Samsung объединилась с популярным сайтом ремонта iFixit, который предлагает недорогие инструменты для решения типовых проблем с устройствами.
Первые наборы предназначены для ремонта разбитых экранов, заднего стекла и зарядных портов на планшетах Galaxy S20, S21 и Tab S7+ для пользователей в Штатах.
В наборы входят детали, инструменты и пошаговые инструкции по ремонту, а также этикетка для возврата, чтобы отправить сломанные устройства обратно в Samsung. Комплекты дополнительных устройств и ремонта появятся на очереди.
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Один набор, в зависимости от модели, на которую он рассчитан, стоит от $60 до $230.
Еще в марте Samsung присоединилась к производителям аппаратного обеспечения, объявившим об инициативах самостоятельного ремонта. В этом списке уже есть Apple и Google, которые одними из первых отреагировали на потенциальное законодательство о праве на ремонт.
В ноябре Apple сообщила, что пользователям с поврежденными устройствами компания будет посылать «оригинальные» инструменты и компоненты — такие же, как они используют в Genius Bar.
В апреле Google также объявил, что объединяется с iFixit, чтобы запустить набор инструментов для ремонта телефонов Pixel. При запуске появятся наборы для типовых поломок, таких как замена аккумуляторов, дисплеев и модулей камеры.
По материалам:
Ain.Ua
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