В смартфонах Samsung появится режим ремонта — Finance.ua

В смартфонах Samsung появится режим ремонта 02.08.2022, 00:16 — Технологии&Авто

В смартфонах Samsung появится режим ремонта

Инженеры Samsung придумали, как защитить данные телефона, когда его владелец отдает аппарат в сервисный центр. Об этом сообщает корейский сайт компании.

Что это даст? Как следует из описания новой функции, режим ремонта можно активировать в настройках смартфонов Samsung. По словам представителей компании, пользователь устройства может передать девайс в частный СЦ и не бояться за сохранность данных — контактов, сообщений, фотографий и прочего. В режиме ремонта аппарат будет заблокирован.

После того, как потребитель активирует этот режим, смартфон перейдет в режим восстановления. В этом случае включить девайс и получить доступ к данным будет невозможно. Как объяснили Samsung, по возвращении телефона владельцу тот сможет ввести цифровой пароль и вернуть доступ. Функция появится на гаджетах серии Galaxy S22 и в будущем может быть добавлена в программное обеспечение других аппаратов бренда.

«В последнее время Samsung Electronics постоянно добавляет функции защиты конфиденциальной личной информации на мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты», — рассказали представители корейской корпорации.

Portaltele По материалам:

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