Samsung и LG перенесут свое производство в США — Finance.ua

Samsung и LG перенесут свое производство в США Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Samsung и LG перенесут свое производство в США

Samsung и LG, два ведущих южнокорейских производителя бытовой техники, рассматривают возможность переноса своих заводов из Мексики в США. Это решение связано с желанием минимизировать последствия новых тарифов, введенных администрацией Трампа на импортируемые в США товары. Планируется, что перенесенные заводы будут производить холодильники и стиральные машины.

Эта информация была частью документа, опубликованного Белым домом под названием «50 побед для американского народа за первые 50 дней президентства Трампа».

Samsung и LG упомянуты в нем как компании, которые рассматривают перенос производства в США, но конкретные продукты, которые будут выпускать на новых заводах, не уточняются.

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Дональд Трамп, известный своей политикой «Америка превыше всего», обещал превратить США в производственный центр мирового уровня. С введением тарифов на импорт товаров из стран, налагающих высокие пошлины на экспорт из США, ожидается, что все больше компаний будут инвестировать в американское производство.

Samsung уже вложила миллиарды долларов в производство полупроводников на территории США и может аналогично подойти к строительству заводов по производству бытовой техники.

iTechua По материалам:

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