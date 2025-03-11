Samsung и LG перенесут свое производство в США — Finance.ua

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Samsung и LG перенесут свое производство в США

Технологии&Авто
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Samsung и LG перенесут свое производство в США
Samsung и LG перенесут свое производство в США
Samsung и LG, два ведущих южнокорейских производителя бытовой техники, рассматривают возможность переноса своих заводов из Мексики в США. Это решение связано с желанием минимизировать последствия новых тарифов, введенных администрацией Трампа на импортируемые в США товары. Планируется, что перенесенные заводы будут производить холодильники и стиральные машины.
Эта информация была частью документа, опубликованного Белым домом под названием «50 побед для американского народа за первые 50 дней президентства Трампа».
Samsung и LG упомянуты в нем как компании, которые рассматривают перенос производства в США, но конкретные продукты, которые будут выпускать на новых заводах, не уточняются.
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Дональд Трамп, известный своей политикой «Америка превыше всего», обещал превратить США в производственный центр мирового уровня. С введением тарифов на импорт товаров из стран, налагающих высокие пошлины на экспорт из США, ожидается, что все больше компаний будут инвестировать в американское производство.
Samsung уже вложила миллиарды долларов в производство полупроводников на территории США и может аналогично подойти к строительству заводов по производству бытовой техники.
По материалам:
iTechua
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