Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд — Finance.ua
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Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд

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Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд
Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд
Южнокорейский флагман Samsung Electronics решил аннулировать собственные акции на сумму 3,05 трлн вон ($2,11 млрд), которые компания приобрела ранее.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение компании, опубликованное в регуляторных органах.
В отдельном заявлении Samsung также сообщает, что в период с 19 февраля по 16 мая этого года приобретет собственные обыкновенные акции на сумму 2,7 трлн вон, а также другие акции на сумму 304 млрд вон.
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Компания объясняет это стремлением повысить акционерную стоимость, укрепить свои позиции на рынке и принести пользу своим сотрудникам.
В ноябре прошлого года компания заявила, что планирует выкупить акции на сумму 10 трлн вон в течение одного года после того, как цена ее акций оказалась ниже, чем у конкурентов, таких как SK Hynix, что стало первым случаем, когда технологический гигант решил выкупить акции с 2017 года.
По материалам:
The page
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