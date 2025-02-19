Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд — Finance.ua

Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд Сегодня 04:24

Samsung аннулирует свои акции на $2,11 млрд

Южнокорейский флагман Samsung Electronics решил аннулировать собственные акции на сумму 3,05 трлн вон ($2,11 млрд), которые компания приобрела ранее.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение компании, опубликованное в регуляторных органах.

В отдельном заявлении Samsung также сообщает, что в период с 19 февраля по 16 мая этого года приобретет собственные обыкновенные акции на сумму 2,7 трлн вон, а также другие акции на сумму 304 млрд вон.

Компания объясняет это стремлением повысить акционерную стоимость, укрепить свои позиции на рынке и принести пользу своим сотрудникам.

В ноябре прошлого года компания заявила, что планирует выкупить акции на сумму 10 трлн вон в течение одного года после того, как цена ее акций оказалась ниже, чем у конкурентов, таких как SK Hynix, что стало первым случаем, когда технологический гигант решил выкупить акции с 2017 года.

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