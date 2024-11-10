Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками — Finance.ua
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Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками

Технологии&Авто
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Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками
Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками
Компания Samsung летом 2024 года анонсировала умное кольцо Galaxy Ring.
Сейчас в интернете появилась информация, что производитель уже работает над вторым поколением гаджета.
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Согласно слухам, Galaxy Ring 2 появится раньше, чем планировалось изначально. Релиз устройства следует ждать в первой половине 2025 года.
Возможно, гаджет дебютирует вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S25 в январе или феврале.

Что планируют улучшить

Что касается характеристик, то Galaxy Ring 2 получит улучшенное время автономной работы. Помимо этого модель станет тоньше.
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Очевидно, кольцо также будет иметь новые функции, но какие — пока неизвестно. Возможно, производитель добавит NFC-модуль для бесконтактных платежей.
По материалам:
mezha.media
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