Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками — Finance.ua

Samsung готовит к выпуску второе поколение Galaxy Ring с улучшенными характеристиками
Компания Samsung летом 2024 года анонсировала умное кольцо Galaxy Ring.
Сейчас в интернете появилась информация, что производитель уже работает над вторым поколением гаджета.
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Согласно слухам, Galaxy Ring 2 появится раньше, чем планировалось изначально. Релиз устройства следует ждать в первой половине 2025 года.
Возможно, гаджет дебютирует вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S25 в январе или феврале.
Что планируют улучшить
Что касается характеристик, то Galaxy Ring 2 получит улучшенное время автономной работы. Помимо этого модель станет тоньше.
Очевидно, кольцо также будет иметь новые функции, но какие — пока неизвестно. Возможно, производитель добавит NFC-модуль для бесконтактных платежей.
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