Samsung бесплатно заменит дисплеи на смартфонах Galaxy, которые столкнулись с проблемой зеленой линии — Finance.ua

Samsung бесплатно заменит дисплеи на смартфонах Galaxy, которые столкнулись с проблемой зеленой линии 23.04.2024, 00:30 — Технологии&Авто

Samsung бесплатно заменит дисплеи на смартфонах Galaxy, которые столкнулись с проблемой зеленой линии, www.sammobile.com

В последнее время участились сообщения о появлении зеленой линии на дисплеях смартфонов Samsung. Чаще всего она проявляется на устройствах многолетней давности, например, серии Galaxy S21, причем модели Galaxy S21 Ultra и S21 FE упоминаются чаще всего. Во многих случаях зеленая линия на экране появляется после обновления программного обеспечения.

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Кажется, Samsung обратила внимание на эту проблему, по крайней мере, в одной стране. В Индии Samsung теперь предлагает одноразовую бесплатную замену дисплея смартфонам серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 и Galaxy S22, на которые повлияла проблема с зеленой линией. Политика Samsung по замене распространяется только на эти устройства, если они были приобретены за последние три года.

Указанные телефоны не обязательно должны находиться на гарантии, чтобы получить бесплатную замену экрана. Однако существует конечный срок действия этого предложения. Пользователи, которые столкнулись с проблемой зеленой линии на своих телефонах Galaxy, имеют время до 30 апреля 2024 года, чтобы записаться на обращение в сервисный центр Samsung и воспользоваться предложением. Компания также предложит бесплатную замену батареи вместе с новым дисплеем.

В настоящее время неизвестно, ограничивается ли это предложение только Индией, или будет также распространено на другие рынки.

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