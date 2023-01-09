Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch

Технологии&Авто
16
Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch
Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch
В преддверии выставки CES 2023 южнокорейская компания Samsung анонсировала выход новых моделей бытовой техники серии Bespoke Home. Речь идёт об умной встраиваемой духовке, вытяжке и холодильниках, которые появятся в продаже позднее в этом году.
Духовой шкаф Bespoke AI Oven оснащён 7-дюймовым экраном с поддержкой сенсорного управления. Он интегрируется в систему умного дома Samsung путём подключения по Wi-Fi, а платформа SmartThings Cooking позволяет устанавливать таймеры, разогревать духовку или смотреть видео с внутренней камеры на синхронизированном смартфоне.
Читайте также
По данным Samsung, внутренняя камера в сочетании с ИИ-алгоритмом способна определять, что именно собирается готовить пользователь, чтобы рекомендовать оптимальную температуру, режим и время приготовления. Духовой шкаф может отправлять на пользовательский смартфон уведомления о том, что еда может пригореть. Камера может использоваться для создания снимков приготавливаемых блюд или даже трансляции в интернет в режиме онлайн процесса готовки.
Духовой шкаф Bespoke AI Oven совместим с сервисом Samsung Health, он способен анализировать данные спортивных тренировок, а также помогать корректировать диету в зависимости от того, какие продукты есть в наличии. Согласно имеющимся данным, в ближайшее время интеллектуальный духовой шкаф от Samsung поступит в продажу в Европе, а в середине года появится в Северной Америке.
По материалам:
ТоНеТо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.