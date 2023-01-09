Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch — Finance.ua

Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Samsung анонсировала духовку, которая может вести прямые трансляции на Twitch

В преддверии выставки CES 2023 южнокорейская компания Samsung анонсировала выход новых моделей бытовой техники серии Bespoke Home. Речь идёт об умной встраиваемой духовке, вытяжке и холодильниках, которые появятся в продаже позднее в этом году.

Духовой шкаф Bespoke AI Oven оснащён 7-дюймовым экраном с поддержкой сенсорного управления. Он интегрируется в систему умного дома Samsung путём подключения по Wi-Fi, а платформа SmartThings Cooking позволяет устанавливать таймеры, разогревать духовку или смотреть видео с внутренней камеры на синхронизированном смартфоне.

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По данным Samsung, внутренняя камера в сочетании с ИИ-алгоритмом способна определять, что именно собирается готовить пользователь, чтобы рекомендовать оптимальную температуру, режим и время приготовления. Духовой шкаф может отправлять на пользовательский смартфон уведомления о том, что еда может пригореть. Камера может использоваться для создания снимков приготавливаемых блюд или даже трансляции в интернет в режиме онлайн процесса готовки.

Духовой шкаф Bespoke AI Oven совместим с сервисом Samsung Health, он способен анализировать данные спортивных тренировок, а также помогать корректировать диету в зависимости от того, какие продукты есть в наличии. Согласно имеющимся данным, в ближайшее время интеллектуальный духовой шкаф от Samsung поступит в продажу в Европе, а в середине года появится в Северной Америке.

ТоНеТо По материалам:

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