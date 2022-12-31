Samsung отказалась от моделей Galaxy A7x — Finance.ua

Samsung отказалась от моделей Galaxy A7x Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

Samsung отказалась от моделей Galaxy A7x

Компания Samsung может в очередной раз пересмотреть свою линейку смартфонов Galaxy A. В свое время из нее убрали топовые модели Galaxy A9x и A8x, теперь компания может отказаться и от Galaxy A7x. Проще говоря, Galaxy A74 может не выйти.

Ресурс Galaxy Club говорит , что сейчас нет никаких признаков того, что Samsung готовится выпустить Galaxy A74. Для сравнения, о Galaxy A54, A34 и других моделях нового поколения Galaxy A есть уже множество данных и рендеров. О Galaxy A74 нет никакой информации.

Также стоит упомянуть, что уже Galaxy A73 продавался далеко не на всех рынках, в отличие от своего предшественника, то есть при выводе на рынок текущего поколения Galaxy A корейский гигант на основе каких-то данных решил ограничить старшую модель. Может быть, модели Galaxy A7x просто плохо продаются. При этом пока все же нет конкретных слухов об отказе от Galaxy A7x, так что окончательную точку задавать рано. Кроме того, Samsung вполне может восполнить пробел в линейке какой-нибудь другой моделью.

Portaltele По материалам:

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