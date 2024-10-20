Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день — Finance.ua
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Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день

Валюта
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Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день
Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день
Самой старой валютой мира, которая до сих пор используется, является британский фунт стерлингов. Он официально стал валютой Соединенного Королевства в 1707 г. после объединения Англии и Шотландии, хотя для расчетов фунт применяли еще в 760 году.
Об этом пишет Investing.com.
В современном мире британский фунт — одна из самых популярных и сильных валют на международной арене.
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В частности, фунт стерлингов занимает 4 строчку в рейтинге главных резервных валют мира, уступив японской иене, евро и доллару США.

Какие фунты выпускаются по сей день

Банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов. К тому же в начале года глава центробанка Эндрю Бейли представил Чарльзу ІІІ новые банкноты национальной валюты. Купюры с новым дизайном ввели в обращение 5 июня.
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Великобритания не отказывалась от национальной валюты, даже когда была членом Европейского Союза.
Следует отметить, что все государства-члены ЕС должны перейти на единую валюту. По состоянию на октябрь 2024 года евро — это официальная валюта 20 стран, которые формируют Еврозону.
Напомним, с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.

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По материалам:
Телеканал 24
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