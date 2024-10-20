Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день — Finance.ua

Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день Вчера 17:16 — Валюта

Самая старая валюта мира: какая денежная единица сохранилась по сей день

Самой старой валютой мира, которая до сих пор используется, является британский фунт стерлингов. Он официально стал валютой Соединенного Королевства в 1707 г. после объединения Англии и Шотландии, хотя для расчетов фунт применяли еще в 760 году.

Об этом пишет Investing.com.

В современном мире британский фунт — одна из самых популярных и сильных валют на международной арене.

Читайте также Долларовые купюры со «звездочкой»: что это означает

В частности, фунт стерлингов занимает 4 строчку в рейтинге главных резервных валют мира, уступив японской иене, евро и доллару США.

Какие фунты выпускаются по сей день

Банк Англии выпускает банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов. К тому же в начале года глава центробанка Эндрю Бейли представил Чарльзу ІІІ новые банкноты национальной валюты. Купюры с новым дизайном ввели в обращение 5 июня.

Читайте также Какие доллары считаются поврежденными и что с ними делать

Великобритания не отказывалась от национальной валюты, даже когда была членом Европейского Союза.

Следует отметить, что все государства-члены ЕС должны перейти на единую валюту. По состоянию на октябрь 2024 года евро — это официальная валюта 20 стран, которые формируют Еврозону.

Напомним, с 2013 года на валютном рынке функционирует банкнота номиналом в 100 долларов с обновленным дизайном и элементами защиты. Существует несколько опций для проверки подлинности такой наличности.

Вы за безопасность и стабильность? Тогда депозит — это ваш вариант. Каталог с огромным выбором предложений уже на Finance.ua.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.