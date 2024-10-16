Какие доллары считаются поврежденными и что с ними делать — Finance.ua

Какие доллары считаются поврежденными и что с ними делать Сегодня 20:06 — Валюта

Какие доллары считаются поврежденными и что с ними делать

Поврежденные доллары — это неприятная ситуация для любого. Однако следует знать, какие купюры относят к поврежденным, а какие — к значительно поврежденным. Это поможет понять, что можно делать с такими банкнотами.

Финансовые учреждения в Украине должны принимать мятые или поврежденные банкноты, которые не утратили платежной способности. Речь идет о банкнотах с потертостью или незначительными пятнами. Это указано в постановлении Национального банка.

К тому же НБУ отменил определение «незначительно изношенные банкноты», чтобы минимизировать злоупотребления во время обмена валют. Исключение составляют значительно изношенные и поврежденные банкноты. Такие купюры банки и небанковские учреждения могут не принимать для обмена. К этой категории относятся купюры со следующими признаками:

Рваные или изрезанные (на части);

Повреждение дизайна, элементов защиты;

Наличие типографских недостатков;

Обожженные/ветхие/гнилые;

Изменение первоначального цвета бумаги или изображений;

Имеются общие загрязнения или такие, которые занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Напомним, что в Украине действительны все доллары, выпущенные с 1914 года. Какие-либо заявления о невозможности обменять банкноту через год ее выпуска или номинал не соответствуют действительности. Однако важно, чтобы купюра была в надлежащем состоянии и подлинная.

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Такие купюры можно обменять на инкассо. Это процедура, в рамках которой значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения операции. Также эта опция подойдет для изъятых из обращения банкнот.

Телеканал 24 По материалам:

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