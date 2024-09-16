Салливан анонсировал новый «значительный» пакет помощи для Украины — Bloomberg — Finance.ua
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Салливан анонсировал новый «значительный» пакет помощи для Украины — Bloomberg

Казна и Политика
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Салливан анонсировал новый «значительный» пакет помощи для Украины — Bloomberg
Салливан анонсировал новый «значительный» пакет помощи для Украины — Bloomberg
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В настоящее время Вашингтон работает над этим пакетом.
Об этом он заявил на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, передает Bloomberg.
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По его словам, в администрации президента США Джо Байдена рассчитывают завершить работу над новым пакетом помощи до конца сентября.
«Я встречаюсь со своей командой каждый день, чтобы подумать о том, какие инструменты нам нужно задействовать, чтобы помочь стабилизировать фронт и убедиться, что эти резкие продвижения россиян встретят жесткое сопротивление. Мы работаем над значительным пакетом, объединяя ряд различных возможностей, которые мы попытаемся реализовать до конца этого месяца», — уточнил он.
Советник подчеркнул, что Украина неоднократно призывала к увеличению систем противовоздушной обороны, поэтому США «в настоящее время находятся в процессе получения их от партнеров».
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По его словам, среди прочего Украине нужно построить больше бетонных барьеров вокруг энергетических трансформаторов и подстанций, чтобы защитить их от российских дронов.
«Мы пытаемся предоставить инструменты, чтобы они могли построить это вокруг большей энергетической инфраструктуры», — сказал Салливан.
Чиновник отметил, что США оказали приоритетом помощь в защите украинских атомных электростанций, поскольку россия «оказалась абсолютно нахальной по поводу своих атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру».
По материалам:
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