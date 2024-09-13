Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть за две недели — AP — Finance.ua
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Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть за две недели — AP

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Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть за две недели — AP
Помощь Украине на миллиарды от США может сгореть за две недели — AP
В конце сентября завершится «срок действия финансирования» помощи Украине в размере около 6 миллиардов долларов США. Деньги просто «сгорят», если Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона по отправлению оружия из своих собственных запасов в Украину.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Отмечают, что Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели собираются принять до конца финансового года, который в США закончится 30 сентября.
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«Чиновники на условиях анонимности отметили, что Министерство обороны рассматривает и другие варианты, если эта попытка провалится. При этом они не рассказали, о каких вариантах идет речь», — пишет издание.
Однако чиновники все еще надеются, что полномочия удастся продлить еще на год резолюцией Конгресса.
Сейчас для предоставления помощи Украине доступно чуть более 4 млрд долларов (в виде долгосрочного финансирования). Эти средства используются для оплаты контрактов на долгосрочную поставку оружия.
Напомним, в сентябре США объявили новый пакет помощи Украине. Речь идет об оружии на $250 млн.
«Это объявление является шестьдесят пятым траншем военного оборудования, которое будет предоставлено администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины. Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения своих обязательств», — говорится в сообщении.
По материалам:
Телеграф
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