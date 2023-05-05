Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов — Finance.ua
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Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов

Мир
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Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов
Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов
Президент Сальвадора Найиб Букеле подписал закон, упраздняющий все налоги на компаний из сектора технологических инноваций. Это блокчейн-компании, разработчики софта и приложений, технологий ИИ, производители компьютеров и коммуникационного оборудования.
Страна рассчитывает, что закон поднимет технологический сектор, создаст новые рабочие места и привлечет международные инвестиции.
Представители индустрии положительно комментируют подобную новость.
«Речь больше не идет о первом мире и третьем мире. Речь идет о восходящем мире и нисходящем мире. И под руководством Найиба Букеле Сальвадор вошел в восходящий мир», — написал в своем Твиттере Баладжи Шринивасан, бывший CTO Coinbase и партнер Andreessen Horowitz.
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Этот закон стал еще одним кирпичиком в ряде усилий главы Сальвадора по развитию страны. Так, в январе они создали правовую основу для выпуска облигаций, снабженных биткоинами. Это масштабный проект «вулкано-бондов». Власти привлекают инвесторов для строительства майнинговых ферм, работающих на энергии вулканов. Они будут расположены в Биткоин-Сити — новом «городе будущего».
Несколько лет назад Сальвадор объявил BTC законным платежным средством и с тех пор не меняет эту стратегию.

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По материалам:
noworries
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