Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов — Finance.ua

Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов Сегодня 21:39 — Мир

Сальвадор отменил все налоги для техно-стартапов

Президент Сальвадора Найиб Букеле подписал закон, упраздняющий все налоги на компаний из сектора технологических инноваций. Это блокчейн-компании, разработчики софта и приложений, технологий ИИ, производители компьютеров и коммуникационного оборудования.

Страна рассчитывает, что закон поднимет технологический сектор, создаст новые рабочие места и привлечет международные инвестиции.

Представители индустрии положительно комментируют подобную новость.

«Речь больше не идет о первом мире и третьем мире. Речь идет о восходящем мире и нисходящем мире. И под руководством Найиба Букеле Сальвадор вошел в восходящий мир», — написал в своем Твиттере Баладжи Шринивасан, бывший CTO Coinbase и партнер Andreessen Horowitz.

Читайте также Масштабный эксперимент с Bitcoin: грозит ли Сальвадору дефолт

Этот закон стал еще одним кирпичиком в ряде усилий главы Сальвадора по развитию страны. Так, в январе они создали правовую основу для выпуска облигаций, снабженных биткоинами. Это масштабный проект «вулкано-бондов». Власти привлекают инвесторов для строительства майнинговых ферм, работающих на энергии вулканов. Они будут расположены в Биткоин-Сити — новом «городе будущего».

Несколько лет назад Сальвадор объявил BTC законным платежным средством и с тех пор не меняет эту стратегию.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.