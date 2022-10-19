Масштабный эксперимент с Bitcoin: грозит ли Сальвадору дефолт — Finance.ua

Масштабный эксперимент с Bitcoin: грозит ли Сальвадору дефолт 19.10.2022, 01:32 — Финтех и Карты

Масштабный эксперимент с Bitcoin: грозит ли Сальвадору дефолт

Чуть более года назад в Сальвадоре приняли историческое решение в отношении национальной валюты. Эта страна Центральной Америки — первая в мире, где Bitcoin стал официальным платежным средством, пишет CNBC.

Однако, похоже, что все пошло не по плану. С начала 2022 года главная криптовалюта на рынке существенно упала в цене.

Результаты эксперимента с BTC

В целом сообщают, что использование Bitcoin в Сальвадоре было не очень распространенным явлением. Валюта с начала амбициозного эксперимента потеряла примерно 60% в цене, в то время как страна до сих пор имеет серьезные проблемы:

резкий экономический спад;

большой дефицит.

Кроме того, соотношение долга Сальвадора и ВВП в 2022 году должно достигнуть почти 87%. Поэтому возникает вопрос, способно ли государство выполнять свои долговые обязательства.

Что такое соотношение долга к ВВП

Это соотношение между государственным долгом страны и его валовым внутренним продуктом (ВВП). Низкое соотношение долга к ВВП указывает на то, что экономика производит товары и услуги, достаточные для погашения долгов без дальнейших долгов.

По данным Bloomberg, именно Сальвадор возглавляет рейтинг развивающихся стран, поверженных долговому дефолту. Даже если страна способна погасить часть своих долгов, внутренние и многосторонние кредитные обязательства страны представляют реальную угрозу.

В частности, это объясняют тем, что крупнейшие мировые кредиторы не слишком заинтересованы давать наличные деньги стране, которая делает ставку на один из самых изменчивых активов на планете — Bitcoin.

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Согласно источникам, включая Bitcoin-компанию Coinkite, которая отслеживает публичные заявления президента о покупке цифровых монет, в настоящее время нереализованные потери правительства Сальвадора от BTC составляют около 60 миллионов долларов.

Ни одна из этих потерь не зафиксирована, пока страна не выйдет из своей позиции в BTC. В целом весь эксперимент с криптовалютой обошелся стране в 375 миллионов долларов. Позиции BTC на рынке, на момент создания этого материала, согласно CoinDesk:

стоимость цифровой монеты колеблется на уровне 19 523 долларов за штуку;

рыночная капитализация биткоина составляет 374,73 миллиарда долларов;

максимально монета стоила почти 69 тысяч долларов;

с начала года криптовалюта подешевела на 57,69%.

Телеканал новин 24 По материалам:

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