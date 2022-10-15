Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка — Finance.ua
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Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка

Финтех и Карты
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Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка
Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка
В ближайшие 5 лет традиционные финансовые рынки потерпят крах и это может критическим образом повлиять на индустрию криптовалют.
Такое мнение высказал миллиардер и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
По мнению Рэй Далио, все финансовые рынки будут в плохом состоянии в ближайшие годы, учитывая происходящее в мире, включая усиление денежно-кредитной политики США и глобальный мировой экономический кризис. К сожалению, это не обойдет стороной и рынок криптовалют, считает эксперт.
Бизнесмен порекомендовал обратить внимание, что с 2009 года можно отметить бычьи настроения на всех финансовых рынках. Большинство фондовых и инвестиционных инструментов во многих отраслях только росли в цене, включая криптовалюты.
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Несмотря на глобальную коррекцию, которая наблюдалась в 2014, 2017 и 2022 годах, цифровые валюты остаются одними из самых прибыльных активов на рынке с доходностью до 10 000% за последнее десятилетие. Однако всплеск уровня инфляции и тяжелое состояние экономик многих государств стали причиной начала цикла повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).
В связи с усилением денежно-кредитной политики институциональные инвесторы регулярно выводят свои средства из активов с высоким риском, таких как Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты.
Далио предположил, что эта тенденция может сохраниться в последующие годы.
Предприниматель отметил, что его прогноз не точен, поскольку есть некоторые признаки будущего разворота курсов ключевых биржевых и виртуальных активов.
По материалам:
cryptomisto
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