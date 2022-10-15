Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка — Finance.ua

Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка Сегодня 05:40 — Финтех и Карты

Миллиардер Рэй Далио прогнозирует крах крипторынка

В ближайшие 5 лет традиционные финансовые рынки потерпят крах и это может критическим образом повлиять на индустрию криптовалют.

Такое мнение высказал миллиардер и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

По мнению Рэй Далио, все финансовые рынки будут в плохом состоянии в ближайшие годы, учитывая происходящее в мире, включая усиление денежно-кредитной политики США и глобальный мировой экономический кризис. К сожалению, это не обойдет стороной и рынок криптовалют, считает эксперт.

Бизнесмен порекомендовал обратить внимание, что с 2009 года можно отметить бычьи настроения на всех финансовых рынках. Большинство фондовых и инвестиционных инструментов во многих отраслях только росли в цене, включая криптовалюты.

Несмотря на глобальную коррекцию, которая наблюдалась в 2014, 2017 и 2022 годах, цифровые валюты остаются одними из самых прибыльных активов на рынке с доходностью до 10 000% за последнее десятилетие. Однако всплеск уровня инфляции и тяжелое состояние экономик многих государств стали причиной начала цикла повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

В связи с усилением денежно-кредитной политики институциональные инвесторы регулярно выводят свои средства из активов с высоким риском, таких как Bitcoin (BTC) и другие криптовалюты.

Далио предположил, что эта тенденция может сохраниться в последующие годы.

Предприниматель отметил, что его прогноз не точен, поскольку есть некоторые признаки будущего разворота курсов ключевых биржевых и виртуальных активов.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.