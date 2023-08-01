С завтрашнего дня крупнейшая авиакомпания Швейцарии будет предоставлять новую услугу — Finance.ua

С завтрашнего дня крупнейшая авиакомпания Швейцарии будет предоставлять новую услугу Сегодня 14:32 — Личные финансы

С завтрашнего дня крупнейшая авиакомпания Швейцарии будет предоставлять новую услугу

Со 2 августа 2023 года швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa group, сделает доступ в интернет в самолете бесплатным для всех пассажиров.

Как сообщает Avianews, данная услуга будет предоставляться на дальнемагистральных авиалайнерах авиаперевозчика.

Пассажиры во время полета могут получать и отправлять тестовые и графические сообщения через мессенджеры.

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Для этого необходимо подключиться к сети Wi-Fi на борту самолета, через которую обеспечивается связь. Трафик в бесплатном пакете не ограничен. Обмениваться сообщениями можно с любой платформы — мобильного телефона, планшета или ноутбука.

Путешественники, желающие открыть веб-сайты и просмотреть видео, могут оплатить пакет без ограничений. 4 часа доступа обойдутся в 25 швейцарских франков ($29), пакет на весь перелет — 35 швейцарских франков ($40). Для платных пакетов будет действовать ограничение только на просмотр сервисов с потоковым видео. Это делается для того, чтобы все пассажиры на борту могли получить доступ в интернет с адекватной скоростью.

Справка Finance.ua:

С начала 2023 года уже несколько крупных авиакомпаний предложили пассажирам бесплатные пакеты доступа в интернет в самолете, позволяющие обмениваться сообщениями через популярные мессенджеры. В число таких авиакомпаний входят Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air;

авиакомпания Air France, являющаяся одним из крупнейших авиаперевозчиков мира, заявила о предоставлении пассажирам новой услуги. Теперь пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета.

УНІАН По материалам:

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