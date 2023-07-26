Первые авиарейсы из Украины запустят до конца года из трех городов — Ryanair — Finance.ua
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Первые авиарейсы из Украины запустят до конца года из трех городов — Ryanair

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Первые авиарейсы из Украины запустят до конца года из трех городов — Ryanair
Первые авиарейсы из Украины запустят до конца года из трех городов — Ryanair
Украина работает с экспертами из Израиля по опыту полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т. д., и по двум планам, которые рассматриваются по возобновлению полетов из Украины. Наиболее вероятным выглядит конец 2023 года.
Об этом сообщил CEO авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О’Лири в интервью «Интерфакс-Украина».
«Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и всё откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — отметил О’Лири.
Он рассказал, что Украина работает в этом направлении с экспертами из Израиля и их опытом по обеспечению безопасности полетов.
«Можем ли мы убедить европейские органы безопасности и украинские власти, что полеты будут безопасны, что они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле? Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство», — рассказал О’Лири.
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По его словам, на сегодняшний день выглядит безопасным запуск ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Кроме того, как утверждает глава Ryanair, уже в скором времени авиарейсы будет безопасно запустить и из Одессы.
«Два аэропорта не повреждены и готовы заработать завтра. Они есть в Киеве и Львове. Мы думаем, что аэропорт в Одессе также будет доступен довольно скоро», — отметил О’Лири.
Что касается будущих направления рейсов из Украины, то, по словам СЕО Ryanair, основными городами будут, очевидно, Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж.
«Поскольку у нас есть самолеты, базирующиеся в этих городах, мы можем просто развернуть эти самолеты на обслуживание Киева и Львова. Это произойдет, я думаю, в течение примерно двух-шести недель (после возобновления разрешения на полеты, — ред.)», — сказал О’Лири.
«Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 — из Львова, и следующие 5 городов — из Одессы», — добавил он.
О’Лири также сообщил, что авиакомпания готова иметь 10 самолетов в Киеве, около пяти самолетов — во Львове и, возможно, один-два самолета в Одессе. И удвоить их число в течение следующих 2−4 лет, по мере роста трафика.
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По материалам:
Економічна Правда
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