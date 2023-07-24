Ryanair продаст в Украине 1 млн билетов дешевле EUR20 после возобновления полетов — Finance.ua

Ryanair продаст в Украине 1 млн билетов дешевле EUR20 после возобновления полетов Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Ирландская Ryanair, крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания, после возобновления полетов из/в Украину предложит 1 млн, или 20% билетов по цене менее EUR20, сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири.

«Министр (вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. — Ред.) попросил нас сегодня, и мы дали ему обязательство, что из 5 млн мест, которые будут предложены в первый год, 20%, или 1 млн мест, будет продано по цене менее 20 евро», — сказал О’Лири.

Он отметил, что авиакомпания сможет реализовать поставленную задачу в случае, если будет иметь недорогую базу в украинских аэропортах и ​​соответствующие ставки сборов.

«Нам нужно будет иметь недорогую базу в аэропортах. Но это решение — за министерством. Министр (Кубраков. — Ред.) спрашивал, будем ли мы предлагать низкие тарифы, и мы ответили, что да. Около 20% мест будет продано по тарифам EUR10, EUR14, EUR19. Это миллион пассажиромест. Большинство билетов мы продаем по EUR24, EUR29, EUR39. Сейчас единственный способ заполнить это количество мест — очень низкие цены на авиабилеты», — сказал исполнительный директор Ryanair.

Он отметил, что Украина может иметь более низкие цены на авиаперелеты, чем Польша, но должна обеспечить и более низкие аэропортовые сборы, чем в Польше.

Как сообщалось, Ryanair на этой неделе объявила об обязательстве возобновить полеты в/из Украины по низким тарифам в течение восьми недель после открытия воздушного пространства Украины. Компания планирует разместить в Киеве, Львове и Одессе до 30 новых Boeing 737 MAX стоимостью свыше $3 млрд.

Отмечалось, что авиакомпания готова совершать до 600 рейсов в неделю. В дополнение Ryanair планирует открыть ежедневные рейсы между Киевом, Львовом и Одессой, как только аэропорты будут готовы к этому.

Отмечалось, что в первые 12 месяцев после начала работы авиакомпания планирует выйти на более чем 5 млн пассажиров в год и намерена нарастить это количество до 10 млн пассажиров в течение пяти лет.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.