С января 2025 года ЕС планирует предоставлять Украине ежемесячно €1,5 млрд — Finance.ua

С января 2025 года ЕС планирует предоставлять Украине ежемесячно €1,5 млрд Сегодня 11:32 — Казна и Политика

С января 2025 года ЕС планирует предоставлять Украине ежемесячно €1,5 млрд

Европейский Союз в декабре текущего года предоставит Украине дополнительные €4,2 млрд на поддержку бюджета, а с января 2025 года ЕС планирует предоставлять ежемесячно €1,5 млрд.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта.

«В этом месяце Европейский союз предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда евро на поддержку бюджета Украины. Кроме того, начиная со следующего месяца, мы планируем предоставлять в течение всего года ежемесячно 1,5 миллиарда евро помощи», — сказал Кошта на пресс-конференции в Киеве в воскресенье по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Президент Евросовета пояснил, что эти средства «поступают из доходов от российских активов и могут быть также использованы в военных целях».

Кроме этого, ЕС готовит 15-й пакет санкций против «путинского режима».

Кошта также отметил, что ЕС и Украина будут работать вместе над тем, чтобы в «первой половине следующего года открыть по меньшей мере два кластера переговоров по европейской интеграции».

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Со своей стороны, Зеленский отметил важность открытия переговорных кластеров, отметив, что «совершенно реально, параллельно с переговорным процессом, обеспечивать постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок европейской силы».

«В нашей повестке дня также есть работы по НАТО, обеспечение для Украины НАТО — необходимая вещь для нашего выживания. Мы работаем на всех уровнях, чтобы усилить позиции Украины для всего евроатлантического сообщества», — подытожил Зеленский.

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