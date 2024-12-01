Зеленский: миллиард евро по доходам от замороженных активов рф пойдет на украинское оружие — Finance.ua
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Зеленский: миллиард евро по доходам от замороженных активов рф пойдет на украинское оружие

Казна и Политика
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Доходы от замороженных российских активов будут направлены на производство украинского оружия. Речь идет о около миллиарда евро со второго транша ЕС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Совета ЕС.
Глава государства поблагодарил партнеров, которые уже инвестировали в конкретные проекты производства современного украинского оружия.
Зеленский отметил важность увеличивать закупки у украинских производителей, в частности, за счет доходов от состоятельных российских активов
«Большая часть средств от второго транша из этих доходов с европейской частью взноса, то есть, по меньшей мере, миллиард евро, будет направлена ​​на поддержку украинской оборонной промышленности», — сказал президент.
Напомним, 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.
Кредит будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка россии, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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