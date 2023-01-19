С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит — Finance.ua
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С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит

Личные финансы
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С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит
С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит
С 1 января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для услуги по поставке программной продукции (то есть продажи софта и его обновлений).
Об этом пишет Telegram-канал «Налоговый консультант — все о налогах» Александра Зарайского, передает Ain.ua.
Эта льгота предусматривалась п 26-1 подр. 2 р. XX Налогового кодекса Украины, где говорилось, что «временно, с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке программной продукции».
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Была инициатива по продлению этой льготы, в частности, в парламенте зарегистрировали законопроект № 7611, который продлил бы освобождение от НДС операций по поставке софта до 1 января 2028 года. Но этот документ пока рассматривают парламентские комитеты.
Льгота по НДС действовала для продажи таких услуг:
  • результат компьютерного программирования в виде операционной системы, системной, прикладной, развлекательной и/или обучающей компьютерной программы, а также посредством интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов;
  • копии компьютерных программ, их частей, компонентов в материальной и электронной форме, в частности, в форме кода и ссылок для загрузки компьютерной программы;
  • криптографические средства защиты информации.
Налоговый консультант отмечает, что с 1 января 2023 г. эти услуги облагаются НДС.
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Вместе с тем он напоминает, что не стоит волноваться по этому поводу таким налогоплательщикам, которые продают IT-товары и услуги (они и так не должны платить НДС):
  • Плательщикам единого налога, которые вообще не являются плательщиками НДС.
  • Плательщикам НДС (юрлицам и ФЛП), предоставляющим услуги (осуществляющие поставки программной продукции) иностранным заказчикам.
  • Плательщикам НДС юридическим лицам, у которых договоры с заказчиками предусматривают не оплату стоимости услуг, а уплату роялти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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