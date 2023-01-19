С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит — Finance.ua

С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит Сегодня 08:31 — Личные финансы

С января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для IT-компаний: что это значит

С 1 января 2023 года перестает действовать льгота по НДС для услуги по поставке программной продукции (то есть продажи софта и его обновлений).

Об этом пишет Telegram-канал «Налоговый консультант — все о налогах» Александра Зарайского, передает Ain.ua.

Эта льгота предусматривалась п 26-1 подр. 2 р. XX Налогового кодекса Украины, где говорилось, что «временно, с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке программной продукции».

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Была инициатива по продлению этой льготы, в частности, в парламенте зарегистрировали законопроект № 7611 , который продлил бы освобождение от НДС операций по поставке софта до 1 января 2028 года. Но этот документ пока рассматривают парламентские комитеты.

Льгота по НДС действовала для продажи таких услуг:

результат компьютерного программирования в виде операционной системы, системной, прикладной, развлекательной и/или обучающей компьютерной программы, а также посредством интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов;

копии компьютерных программ, их частей, компонентов в материальной и электронной форме, в частности, в форме кода и ссылок для загрузки компьютерной программы;

криптографические средства защиты информации.

Налоговый консультант отмечает, что с 1 января 2023 г. эти услуги облагаются НДС.

Вместе с тем он напоминает, что не стоит волноваться по этому поводу таким налогоплательщикам, которые продают IT-товары и услуги (они и так не должны платить НДС):

Плательщикам единого налога, которые вообще не являются плательщиками НДС.

Плательщикам НДС (юрлицам и ФЛП), предоставляющим услуги (осуществляющие поставки программной продукции) иностранным заказчикам.

Плательщикам НДС юридическим лицам, у которых договоры с заказчиками предусматривают не оплату стоимости услуг, а уплату роялти.

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