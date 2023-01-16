Что должны успеть сделать ФЛП до конца января: крайние даты уплаты налогов — Finance.ua

Что должны успеть сделать ФЛП до конца января: крайние даты уплаты налогов Сегодня 19:07 — Личные финансы

Что должны успеть сделать ФЛП до конца января: крайние даты уплаты налогов

В Украине все физические лица-предприниматели (ФЛП), самостоятельно осуществляющие хозяйственную деятельность, должны обязательно проводить бухгалтерский учет и своевременно уплачивать налоги . Иначе за несвоевременную уплату будет начисляться штраф.

О крайних датах в январе для ФЛП рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в своем Telegram.

До 19 января нужно:

уплатить ЕСВ за IV квартал 2022 года — 4 422 грн.

Консультант напомнил, что ЕСВ могут не платить все ФЛП с марта 2022 года, а также в течение 12 месяцев после окончания военного положения. Стоит отметить, что при неуплате ЕСВ вам не будет засчитываться страховой стаж.

До 20 января нужно:

ФЛП 2 группы оплатить ЕН за январь — 1 340 грн;

ФЛП 1 группы уплатить ЕН за январь — 268,40 грн. Эксперт отметил, что единый налог ФЛП 1 и 2 групп могут не платить с начала апреля 2022 года и до конца военного положения

ФЛП 3 группы 2% подать декларацию за декабрь с Приложением по ЕСВ.

До 30 января нужно:

ФЛП 3 группы 2% оплатить ЕН за декабрь

«И по единому налогу ФЛП 1 и 2 групп и по ЕСВ для всех ФЛП, возможность не платить — это не отсрочка, а возможность вообще не платить. Но я призываю всех, у кого есть возможность платить — делать это», — отмечает Смокович.

Какие изменения в налоговой системе произошли с началом 2023 года

С 1 января вступил в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год». В нем указаны изменения, касающиеся налогообложения доходов ФЛП.

Так, на период действия военного положения предприниматели имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения и платить только 2% дохода в качестве ЕП.

Но таким ФЛП необходимо следить за поступлениями на счет, поскольку в случае превышения предельных лимитов произойдет обязательный переход на общую систему налогообложения. В таком случае придется платить 5% с дохода.

Напомним, что максимальная сумма привязана к минимальной заработной плате, которая в 2023 году равна 6700 грн. Поэтому лимиты для ФЛП в этом году такие:

годовой доход для плательщиков I группы — 1118900 грн;

годовой доход для плательщиков ІІ группы — 5 587 800 грн;

годовой доход для плательщиков ІІІ группы — 7 818 900 грн.

Что касается единого налога, то для некоторых групп размер взноса является фиксированным, в частности для ФЛП I и II групп:

единый налог для плательщиков I группы — 268,40 грн;

единый налог для плательщиков ІІ группы — 1340 грн.

ФЛП III группы в 2023 году платят процент с дохода, который составляет:

для неплательщиков НДС — 5%;

для плательщиков НДС — 3%;

для неплательщиков НДС на время действия военного положения — 2%.

Следует помнить о необходимости уплачивать Единый социальный взнос. Сумма ЕСВ составляет 4422 грн за каждый квартал 2023 года (1474 грн в расчете за каждый месяц).

Pro Гроші По материалам:

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