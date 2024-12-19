S.T.A.L.K.E.R. 2: Украинская игра стала прибыльной за считанные недели — Finance.ua

S.T.A.L.K.E.R. 2: Украинская игра стала прибыльной за считанные недели
Видеоигра «STALKER 2: Сердце Чернобыля», разработанная украинской студией GSC Game World, окупила затраты на создание менее чем через месяц после релиза.
Об этом сообщил Максим Криппа, владелец студии GSC Game World, в интервью Forbes.
По его словам, игра вышла 20 ноября 2024 года, а уже в декабре начала приносить прибыль.
Он отметил, что команда работала над проектом «почти 24/7».
Хотя точное количество проданных копий он не назвал, известно, что через два дня после релиза продажи превысили 1 миллион копий.
Этот показатель не учитывает игроков, получивших доступ к игре через подписку Game Pass от Microsoft.
Стоимость разработки
Стоимость разработки STALKER 2 также не раскрыли, но, по словам Криппы, речь идет о «десятках миллионов долларов».
«Для нас это не только коммерческий успех, но огромное культурное достижение. STALKER 2 стал символом украинского творчества и стойкости», — подчеркнул владелец студии GSC Game World.
Кроме того, Криппа надеется, что STALKER 2 также может стать основой для медиапроектов, таких как сериал на Netflix, как это было с серией игр «Ведьмак». В настоящее время ведутся переговоры по созданию такого сериала.
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