S.T.A.L.K.E.R. 2: Украинская игра стала прибыльной за считанные недели — Finance.ua

S.T.A.L.K.E.R. 2: Украинская игра стала прибыльной за считанные недели Сегодня 10:46 — Технологии&Авто

S.T.A.L.K.E.R. 2: Украинская игра стала прибыльной за считанные недели

Видеоигра «STALKER 2: Сердце Чернобыля», разработанная украинской студией GSC Game World, окупила затраты на создание менее чем через месяц после релиза.

Об этом сообщил Максим Криппа, владелец студии GSC Game World, в интервью Forbes.

По его словам, игра вышла 20 ноября 2024 года, а уже в декабре начала приносить прибыль.

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Он отметил, что команда работала над проектом «почти 24/7».

Хотя точное количество проданных копий он не назвал, известно, что через два дня после релиза продажи превысили 1 миллион копий.

Этот показатель не учитывает игроков, получивших доступ к игре через подписку Game Pass от Microsoft.

Стоимость разработки

Стоимость разработки STALKER 2 также не раскрыли, но, по словам Криппы, речь идет о «десятках миллионов долларов».

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«Для нас это не только коммерческий успех, но огромное культурное достижение. STALKER 2 стал символом украинского творчества и стойкости», — подчеркнул владелец студии GSC Game World.

Кроме того, Криппа надеется, что STALKER 2 также может стать основой для медиапроектов, таких как сериал на Netflix, как это было с серией игр «Ведьмак». В настоящее время ведутся переговоры по созданию такого сериала.

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