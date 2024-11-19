Украинская компания представила «троллейбус-павербанк» — Finance.ua
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Украинская компания представила «троллейбус-павербанк»

Фондовый рынок
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Украинская компания представила «троллейбус-павербанк»
Украинская компания представила «троллейбус-павербанк»
Украинская компания «Политехносервис», специализирующаяся на электротранспорте, представила «троллейбус-павербанк».
Сообщается, что недавно компания продемонстрировала троллейбус, на который можно установить водородную систему. Этот транспорт может работать автономно, без необходимости в контактной сети, используя водород для выработки электроэнергии. Кроме того, компания производит троллейбусы с автономным ходом, в том числе батареи к ним, с возможностью зарядки от контактной сети. Это позволяет транспорту преодолевать до 30 километров без подключения к энергоносителям.
Также компания дополнительно разработала функцию «троллейбус-павербанк». Поскольку транспорт имеет высоковольтную батарею и преобразователь, в критический момент он может стать источником питания, например, для больницы.
По материалам:
Фокус
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