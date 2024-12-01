Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото) — Finance.ua
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Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото)

Финтех и Карты
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Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото)
Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото)
Стартап Lemki Robotix напечатал 3D-домик на колесах из переработанных пластиковых бутылок. Такой кемпер можно при необходимости увеличить или полностью переделать.
Разработчик Lemki Robotix Василий Гонар рассказывает, что пластик — один из самых доступных материалов в любой стране. Компания изготовила из полипропилена специальный материал, добавив в него стекловолокно. Из него и печатают кемперы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на «Виледж».
У компании есть крупногабаритный 3D-принтер, который печатает композитные материалы. Стартап разработал их совместно с Киевским университетом технологий и дизайна. Материалы бывают разные: на основе полимеров, со стекловолокном, на основе мраморной пудры или карбоволокна. Особенность композитных материалов в том, что их прочность можно регулировать.
Разработчик Василий Гонар рассказывает, что принцип строительства очень похож на то, как пчелы и муравьи строят свои дома с помощью минералов и своего внутреннего полимера воска. Они сами производят эффективный материал, который и прочный, и упругий одновременно, да еще и теплый.
Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото)
«Наша конечная цель — строительство современного жилья с возможностью его повторной переработки. Вот, например, молодая пара живет в маленьком доме, через некоторое время рождается ребенок, которому нужна отдельная комната. Мы можем допечатать эту комнату к дому. Позже, когда ребенок вырастет, эту „лишнюю“ комнату можно перемолоть и напечатать какие-то скамейки или другую мебель из этого же материала», — делится Василий Честь.

Какой кемпер удалось создать

Домик на колесах разрабатывали около полугода. Первые два варианта компания отдала ВСУ. Военные сделали из них своеобразные тайники, потому что они еще и не промокают. На фото можно увидеть третий вариант, который также дорабатывают.
Сам кемпер очень просторный, он где-то на 30% шире стандартного. В большинстве кемперов можно только лежать, а там — комфортно посидеть.
Украинская компания создала дом на колесах из пластиковых бутылок (фото)
Модуль кухни расположен сзади. Он отделен от спального модуля. Готовить еду можно только с улицы, стульчики и остальная мебель тоже расположена снаружи. Поэтому это более летний вариант жилья, где можно переночевать или отдохнуть.
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По материалам:
Телеканал 24
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