С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше — Finance.ua

С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше Сегодня 15:17 — Фондовый рынок

С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше

Столичные заведения общественного питания продлят время своей работы на один час — до 23:00.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале

Такое решение принял Совет обороны Киева. В силу он вступит с 1 сентября.

«Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас он — с 00:00», — написал Виталий Кличко.

Читайте также Бизнес просит президента инициировать изменение закона о кассовых аппаратах

Он отметил, что предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Справка Finance.ua:

8 августа в Одессе и области продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00. Однако ограничения сохранились для громкой музыки, дискотек и прожекторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.