С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше

Фондовый рынок
19
С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше
С сентября заведения общественного питания Киева будут работать на час дольше
Столичные заведения общественного питания продлят время своей работы на один час — до 23:00.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Такое решение принял Совет обороны Киева. В силу он вступит с 1 сентября.
«Напомню, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас он — с 00:00», — написал Виталий Кличко.
Читайте также
Он отметил, что предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Справка Finance.ua:

  • 8 августа в Одессе и области продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00. Однако ограничения сохранились для громкой музыки, дискотек и прожекторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.