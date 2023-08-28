Бизнес просит президента инициировать изменение закона о кассовых аппаратах — Finance.ua

Бизнес просит президента инициировать изменение закона о кассовых аппаратах Сегодня 14:39 — Личные финансы

Бизнес просит президента инициировать изменение закона о кассовых аппаратах

Президента Владимира Зеленского просят инициировать изменение безнадежно устаревшего Закона об РРО, который не отражает реалий современного бизнеса и дает возможность налоговикам трактовать его по своему усмотрению.

Петиция , которая уже набрала почти 9,5 тысячи голосов, будет доступна к подписанию еще 80 дней и должна набрать 25 тысяч подписей.

«Цель этой петиции ни в коем случае не отмена обязательного РРО (регистратор расчетных операций, он же кассовый аппарат) для бизнеса. Настоящая цель — внести изменения в закон „О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ № 265 /95-ВР от 06.07.1995 года, чтобы он соответствовал современным реалиям бизнеса», — отмечает автор представления, которая отмечает, что она по специальности является бухгалтером и представителем малого бизнеса.

Закон о РРО невероятно устарел, говорится в петиции.

«Закон о РРО был принят, когда сфера частного бизнеса не была столь распространенной, не было таких развитых клиент-банков, сервисов дистанционных оплат, онлайн-торговли с дропшипингом, служб доставок с их наложенным платежом и т. д. », — пишет автор петиции.

«Даже бизнес, использующий РРО с 1 января 2022 года, не знает точно, как и когда делать чеки, потому что Закон о РРО невероятно устарел. Поэтому его нормы позволяют неоднозначно трактовать содержание статей налоговым органам и каждый раз менять свою позицию, запугивая бизнес штрафами», — говорится также в петиции.

Например, Закон о РРО содержит определение термина «расчетная операция», которое представители Государственной налоговой службы каждый раз трактуют по своему усмотрению.

Так, с 1 января 2022 года (момент обязательного применения РРО для большинства предпринимателей) налоговики предоставили разъяснение, что «Приват 24» — это наличные деньги, и поэтому должны проводиться через РРО.

«Хотя как к такому выводу пришли представители Государственной налоговой службы для меня как практикующего бухгалтера загадка, потому что наличные деньги — это банкноты и монеты, отнюдь не „Приват 24“. К счастью, ГНС потом изменило свое мнение. Но бизнес имел кучу проблем из-за таких, по своей сути, абсурдных разъяснений», — говорится в петиции.

Отмечается, что среди действующих разъяснений остается много подобного абсурда в сфере РРО.

В этой связи автор петиции просит изменить определение расчетной операции, которую следует проводить через РРО. И предлагает следующее разделение операций:

Расчетная операция — это прием продавцом от покупателя наличных средств, платежных карт, платежных чеков, жетонов и т. д. при наличии физического контакта продавца и покупателя в месте реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу). В случае возврата средств на платежную карту покупателя — продавец должен передать соответствующее распоряжение банку для осуществления такого возврата.

при наличии физического контакта продавца и покупателя в месте реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу). В случае возврата средств на платежную карту покупателя — продавец должен передать соответствующее распоряжение банку для осуществления такого возврата. Прием средств продавцом через посредников в виде клиент-банков, платежных сервисов, финансовых учреждений и при отсутствии физического контакта продавца и покупателя в месте реализации товаров (услуг) — такие операции не считаются расчетными и не требуют применения РРО. Поскольку документы об оплате предоставляют покупателю непосредственно банк, платежный сервис, финансовое учреждение. Продавцу достаточно предоставить покупателю расходную накладную или товарный чек с указанием своих реквизитов в бумажной и/или электронной форме.

«Такое разделение значительно облегчит работу бизнеса и даст четкость в трактовке закона о РРО. Нет смысла фискализировать средства, приходящие на банковские счета предпринимателей. При первом же требовании Государственной налоговой службы предприниматель может предоставить банковскую выписку по всем своим поступлениям», — отмечается в петиции.

Также автор петиции просит инициировать изменение Закона о РРО, который бы четко и однозначно отражал реалии современного бизнеса. А именно:

развитые клиент-банки,

сервисы дистанционных оплат,

онлайн-торговли с дропшипингом,

служб доставок с их наложенным платежом и т. п.

Кроме того, предлагается при разработке проекта закона привлекать практикующих бухгалтеров в рабочую группу, а не только работников налоговой службы и теоретиков, далеких от реалий и потребностей бизнеса.

Справка Finance.ua:

26 августа президент подписал законопроект № 8401, которым с 1 октября 2023 года возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (кроме прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий);

однако некоторый бизнес освободили от ответственности за РРО-нарушения. Кого это касается — читайте здесь.

Економічна Правда По материалам:

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