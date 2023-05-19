С сегодняшнего дня открытые торги на Prozorro снова будут проходить с аукционами — Finance.ua

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С сегодняшнего дня открытые торги на Prozorro снова будут проходить с аукционами

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С сегодняшнего дня открытые торги на Prozorro снова будут проходить с аукционами
С сегодняшнего дня открытые торги на Prozorro снова будут проходить с аукционами
19 мая вступило в силу Постановление Кабмина № 471, которое возвращает трехраундовые аукционы в публичные закупки.
Сегодня открытые торги на Prozorro по умолчанию будут проходить с трехраундовым аукционом. Его правила остаются неизменными: каждый участник имеет три шага на понижение своей цены, а право последнего шага получает тот, кто дал самую низкую цену при подаче предложения.
Напомним, ранее правительство временно отменяло трехраундовые аукционы в открытых торгах на Prozorro, чтобы обеспечить равные права участников во время регулярных и длительных отключений света.
«Мы очень ждали возвращения аукционов в Prozorro. И убеждены, что в закупках, где есть конкуренция между многими поставщиками, этот механизм будет побуждать бизнес активно соревноваться между собой и предлагать государству выгодные цены», — комментирует директор ГП «Прозорро» Николай Ткаченко.
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В то же время, постановление также предусматривает, что заказчик может самостоятельно принять решение о проведении открытых торгов без аукциона, если предоставит обоснование этого решения. Такая опциональность аукциона в Prozorro позволит гибко реагировать на ситуацию с энергоснабжением или другими форс-мажорами, вызванными войной. При отсутствии трехраундового аукциона будет побеждать участник, который подал самую низкую цену на этапе представления предложения
Кроме того, сегодня вступил в силу еще ряд важных изменений в правилах публичных закупок во время военного положения.
  • Государственная аудиторская служба Украины получила право осуществлять мониторинг по прямым договорам. Это поможет контролировать, правомерно ли заказчики заключают прямые контракты вместо проведения процедур в Prozorro;
  • в закупках смогут участвовать компании, активы которых переданы в АРМА;
  • закупки за кредитные средства международных организаций могут производиться в системе Prozorro, но с учетом дополнительных условий и требований этих организаций. Отметим, что уже 30 июня в Prozorro будет реализована процедура закупки по правилам Всемирного банка.
По материалам:
Finance.ua
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