Закупки по стандартам Всемирного банка в Prozorro заработают до конца июня — Finance.ua
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Закупки по стандартам Всемирного банка в Prozorro заработают до конца июня

Казна и Политика
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До конца июня в Prozorro реализуют возможность проводить закупки в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка.
Об этом сообщил гендиректор Prozorro Николай Ткаченко в интервью Укринформу.
«Мы работаем над тем, чтобы в ключевых моментах отвечать стандартам закупочной политики Всемирного банка и других крупных донорских организаций. Первым свои рекомендации нам действительно предоставил World Bank, и мы вместе с ними синхронизировали все технические задачи и поэтапно разрабатываем для них отдельную процедуру», — сказал Ткаченко.
Он пояснил, что процедура предусматривает опциональные аукционы, то есть, когда заказчик сам будет выбирать, нужен ли ему аукцион в конкретной закупке. А также возможность подачи предложения в разной валюте и собственный механизм обжалования.
Конечная цель — чтобы все закупки для нужд восстановления Украины, которые будут происходить за счет международных доноров, проходили через систему Prozorro.
«Процедуру для World Bank мы должны реализовать до конца июня. И, соответственно, они уже смогут проводить свои закупки в Prozorro», — добавил Ткаченко.
По материалам:
Економічна Правда
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