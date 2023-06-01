С сегодняшнего дня на границе с Румынией по-новому будут пропускать авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С сегодняшнего дня на границе с Румынией по-новому будут пропускать авто

41
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
С сегодняшнего дня, 1 июня, на границе с Румынией заработает пилотный проект по тестированию системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, который будет способствовать уменьшению очередей перед пунктами пропуска.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Пилотный проект будет реализован в пунктах пропуска: «Орловка-Исакча»; «Порубное — Сирет»; «Красноильск — Викову де Сус»; «Дьяково — Халмеу».
«Тестирование системы предварительного уведомления будет предусматривать определение оптимального количества транспортных средств, которые принимаются пограничными органами каждой из сторон за период одной смены в автомобильных пунктах пропуска, согласование порядка взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в пунктах пропуска, а также обеспечение ритмичности пропускных операций на границе», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что представители Государственной таможенной службы Украины и таможенной администрации Румынии согласовали введение системы на украинско-румынской границе на период трех месяцев.
В Гостаможслужбе также отметили, что подобные проекты уже реализуются на участках границы с другими странами-соседями — членами ЕС и получили высокую оценку от контрольных служб Украины и сопредельных государств.
Напомним, 8 мая 2023 года в 16 пунктах пропуска заработал электронный сервис пересечения границы «єЧерга». Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении «єЧерга». Ключевой задачей системы является рассчитать ориентировочное время пересечения границы.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.