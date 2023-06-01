С сегодняшнего дня на границе с Румынией по-новому будут пропускать авто — Finance.ua

С сегодняшнего дня на границе с Румынией по-новому будут пропускать авто Сегодня 20:29

Фото: ДПСУ

С сегодняшнего дня, 1 июня, на границе с Румынией заработает пилотный проект по тестированию системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, который будет способствовать уменьшению очередей перед пунктами пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Пилотный проект будет реализован в пунктах пропуска: «Орловка-Исакча»; «Порубное — Сирет»; «Красноильск — Викову де Сус»; «Дьяково — Халмеу».

«Тестирование системы предварительного уведомления будет предусматривать определение оптимального количества транспортных средств, которые принимаются пограничными органами каждой из сторон за период одной смены в автомобильных пунктах пропуска, согласование порядка взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в пунктах пропуска, а также обеспечение ритмичности пропускных операций на границе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители Государственной таможенной службы Украины и таможенной администрации Румынии согласовали введение системы на украинско-румынской границе на период трех месяцев.

В Гостаможслужбе также отметили, что подобные проекты уже реализуются на участках границы с другими странами-соседями — членами ЕС и получили высокую оценку от контрольных служб Украины и сопредельных государств.

Напомним, 8 мая 2023 года в 16 пунктах пропуска заработал электронный сервис пересечения границы «єЧерга». Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении «єЧерга». Ключевой задачей системы является рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

УНІАН По материалам:

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