С обменом каких долларов могут возникнуть проблемы в Польше — Finance.ua

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С обменом каких долларов могут возникнуть проблемы в Польше

Валюта
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С обменом каких долларов могут возникнуть проблемы в Польше
С обменом каких долларов могут возникнуть проблемы в Польше
Возможность обменять валюту особенно актуальна за рубежом. Чтобы избежать трудностей и проблемных моментов, стоит заранее узнать информацию о правилах обмена валюты в соответствующей стране.

Обмен долларов в Польше

Прежде всего, стоит отметить, что американское правительство США предусматривает, что все образцы банкнот Федерального резерва являются законным платежным средством независимо от года выпуска. Речь идет о всех купюрах, выпущенных с 1914 года. Сейчас Федеральный резерв выпускает следующие номиналы американской валюты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов, сообщает US Currency Education Program.
В Польше обменять иностранную валюту, в частности доллары США, можно в разных финансовых учреждениях. Среди них обменники, которые традиционно можно найти где угодно: на вокзалах, в аэропортах и ​​в исторических частях городов. Также можно обращаться в банки, сообщает ТСН.
При этом следует учитывать, что купюры иностранной валюты для обмена должны быть в надлежащем состоянии. Прежде всего, ни один обменник или банк в Польше не согласится принимать фальшивые купюры. Кроме того, могут возникнуть проблемы с обменом поврежденных или рваных банкнот, в частности доллара, согласно данным WISE.
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Кроме того, банки в Польше не обязаны принимать для обмена банкноты иностранной валюты или монеты, уже вышедшие из обращения. Об этом сообщает центральный банк Польши.
По материалам:
Телеканал 24
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