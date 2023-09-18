С ноября в стране меняется режим декларирования импорта и экспорта — Finance.ua

С ноября в стране меняется режим декларирования импорта и экспорта Сегодня 08:36 — Личные финансы

С ноября в стране меняется режим декларирования импорта и экспорта

Сейчас количество компаний, получивших упрощение таможенного контроля и оформления, растет очень медленно. Если на ситуацию не обратить внимание, то в ноябре очереди на границах, вероятно, могут увеличиться. Об этом Finance.ua рассказали в Европейской бизнес-ассоциации.

Что изменится?

С 7 ноября 2023 года на выполнение Плана гармонизации таможенного законодательства Украины к таможенному законодательству ЕС существенно меняются условия таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов. В частности, компании, не успевшие до 7 ноября 2023 года получить соответствующие упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме общего транзита (статус АЭО — авторизованного экономического оператора) будут вынуждены предъявлять товары таможне. То есть речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, в которых проводится таможенное оформление.

В ЕБА отмечают, что импортные декларации типа ЕА, позволявшие завершать таможенное оформление, не доставляя товар на таможню, будут отменены. Также из Таможенного кодекса будут исключены положения, которые разрешали не предъявлять экспортный груз таможне.

В то же время следует констатировать, что количество компаний, получивших упрощение, растет очень медленно.

Ведь компании, особенно с войной, разрушениями и т. п. , не соблюдают критерии, которые выставляются для получения статуса (в частности, финансовые, необходимость менять системы учета, что является достаточно затратной процедурой и т. п. ).

То есть такая ситуация может означать, что большинство грузов будут отправлены на полный досмотр. В то же время, кажется, что таможенная служба, терминалы все же не готовы к такому количеству проверок одновременно — как из-за инфраструктуры, так и из-за человеческого ресурса. Так что страна может столкнуться с ситуацией существенных очередей на границах.

«Принимая во внимание явную неподготовленность инфраструктуры имеющихся таможенных терминалов, которая не рассчитана на значительное увеличение количества грузовых автомобилей, которые одновременно будут находиться в зонах таможенного контроля, а также значительную стоимость услуг коммерческих таможенных терминалов (нахождение на территории) эксперты ЕБА неоднократно отмечали необходимость создания в каждом регионе дополнительных зон таможенного контроля на территориях, являющихся государственной собственностью для обеспечения бесплатного таможенного контроля», — говорится в сообщении.

В то же время бизнес-сообщество нарабатывало изменения в Порядок получения упрощений, предусмотренных Постановлением КМУ № 1092 «Некоторые вопросы реализации положений Таможенного кодекса Украины о предоставлении авторизаций». Поэтому надеемся, что принятие этих изменений (упрощающих процедуру получения АЭО) значительно увеличит количество компаний, которые смогут получить упрощение. Поэтому от имени бизнеса Европейская Бизнес Ассоциация призывает Правительство как можно быстрее принять эти изменения в Постановление КМУ № 1092. Эксперты Ассоциации уже несколько лет настаивают на упрощении требований к критериям финансовой устойчивости компании-заявителя и требований к хранению информации.

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