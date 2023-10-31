С ноября меняются правила контроля грузов на таможне — Finance.ua

С ноября меняются правила контроля грузов на таможне Сегодня 13:00 — Казна и Политика

С ноября меняются правила контроля грузов на таможне

Европейская Бизнес Ассоциация в очередной раз напоминает, что с 7 ноября меняются условия таможенного контроля и оформления как для импортных, так и для экспортных грузов.

Так, в частности, компании, не успевшие до 7 ноября 2023 года получить соответствующие упрощения и преимущества, предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме общего транзита, будут вынуждены предъявлять товары таможне. Речь идет о необходимости доставки товаров в зону таможенного контроля соответствующих таможен, в которых проводится таможенное оформление.

К сожалению, количество компаний, получивших упрощение в рамках АЭО и режима совместного транзита, достаточно незначительное.

Однако по результатам рабочего совещания в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с участием представителей Минфина и Гостаможслужбы не были поддержаны предложения бизнеса по инициированию процесса отсрочки указанных изменений, а именно отмена упрощенных деклараций типа ЕА.

Более того, из Таможенного кодекса будут исключены положения, позволявшие не предъявлять экспортный груз таможне.

Со своей стороны представители Гостаможслужбы заверили готовность к указанным изменениям и при необходимости перевода соответствующих подразделений на круглосуточный режим работы. Гостаможслужба будет информировать на официальных ресурсах, а также в соцсетях о созданных бесплатных зон таможенного контроля, на которых можно будет осуществлять предъявление таможни и декларирование и пломбирование экспорта без необходимости оплаты услуг таможенного терминала.

Учитывая такую ​​ситуацию, бизнесу следует планировать свои бизнес-процессы с учетом того, что очереди на таможне могут быть не только в пунктах пропуска, но и в таможнях назначения и отправки.

Справка Finance.ua

Таможня выявила нарушения на 1,2 млрд грн за I квартал 2023 года. Об этом сообщает Гостаможслужба. «За январь-март 2023 года выявлено 2766 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 1,2 млрд грн», — говорится в сообщении. Изъято предметов правонарушений на сумму свыше 179 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 91 млн грн;

продовольственных товаров на 16 млн грн;

валюты почти на 61 млн грн;

транспортных средств почти на 10 млн грн.

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