С некоторых медицинских работников планируют снять «бронь» и мобилизовать — Finance.ua

С некоторых медицинских работников планируют снять «бронь» и мобилизовать Сегодня 16:16 — Личные финансы

С некоторых медицинских работников планируют снять «бронь» и мобилизовать

Министерство здравоохранения и медицинские силы ВСУ разрабатывают механизм разбронирования медиков для нужд армии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников. В то же время, понимаем и потребности фронта. Для того чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и Командованием Медицинских сил, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, решение о разбронировании медиков должно приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля.

Как будет происходить «разбронирование» медиков

«Разбронирование» медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей тех или иных специалистов-медиков.

Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и будет формировать списки необходимых медработников.

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами портала Дія, согласно порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

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После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие воинские формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком на 1 год.

Напомним, ранее правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

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