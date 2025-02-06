Зеленский подписал указ о бронировании от мобилизации коммунальщиков — Finance.ua
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Зеленский подписал указ о бронировании от мобилизации коммунальщиков

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Зеленский подписал указ о бронировании от мобилизации коммунальщиков
Зеленский подписал указ о бронировании от мобилизации коммунальщиков
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бронировании военнообязанных сотрудников коммунальных предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами.
Указ № 69/2025 размещен на сайте президента.
Среди предлагаемых изменений, которые должны безотлагательно учесть — введение возможности бронирования во время мобилизации на период действия военного положения:
«…военнообязанных сотрудников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по поставкам тепловой энергии, централизованной поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами», — говорится в решении СНБО.
В то же время забронировать можно будет не более 75% от общего количества военнообязанных коммунальщиков.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.
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15 ноября 2024 г. правительство приняло решение об изменении критериев бронирования работников от мобилизации и критериев для предприятий по получению критичности. Теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
В частности, с 1 декабря 2024 года все бронирования осуществляются через приложение «Дія». Также будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.
По материалам:
suspilne.media
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