Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине — Finance.ua

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине Сегодня 15:48

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Таким образом, они продлятся с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Об этом свидетельствуют карточки законопроектов 4220-IX, 4221-IX на сайте Верховной Рады.

Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 января, а уже 15 января парламент проголосовал за соответствующие законопроекты.

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Следует отметить, что по представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продлевает действие военного положения и общей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после вторжения рф.

Также в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или снятия с воинского учета.

В Украине, согласно законодательству, мобилизуют мужчин в возрасте от 25 лет. Военные имеют право на ротации и отпуска, однако демобилизация пока невозможна.

В частности, недавно Зеленский в очередной раз выступил категорически против снижения мобилизационного возраста. По его мнению, это приведет к увеличению количества невооруженных людей на фронте.

«Согласно законодательству, мобилизуются сегодня 25+ лет. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточно большое количество людей. У них есть ротации или отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Надо работать над качеством», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для газеты Il Foglio.

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