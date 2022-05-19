С началом войны зарплаты у руководства Таможни выросли почти в 2 раза — Finance.ua

С началом войны зарплаты у руководства Таможни выросли почти в 2 раза

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С началом войны зарплаты у руководства Таможни выросли почти в 2 раза

С началом войны зарплаты у руководства украинской таможни выросли почти в 2 раза. Хотя доходы бюджета от ее работы сократились в 5 раз.

Об этом Українським Новинам сообщили в службе.

Таблица: Українські новини

В феврале и.о. главы Таможенной службы Вячеслав Демченко получил 50 тыс. гривен зарплаты. А в апреле уже 90 тыс. гривен.

Такая же ситуация с оплатой работы его замов, которые в феврале получали от 36 тыс. гривен до 65 тыс. гривен, а уже в апреле — от 92 тыс. гривен до 113 тыс. гривен.

Ранее министр финансов Марченко сообщил, что в марте 2022 года доходы от таможни упали на 80%. Вместо запланированных до войны 39 млрд гривен таможня дала лишь 7 млрд гривен.

Для сравнения: в марте прошлого 2021 года таможня перечислила в бюджет Украины 34 млрд грн.

До войны таможня аккумулировала приблизительно треть доходов бюджета.

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