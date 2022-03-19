В Украине по-новому заработает таможня: никаких бумаг и оформление до 15 минут — Finance.ua

В Украине по-новому заработает таможня: никаких бумаг и оформление до 15 минут

Сегодня 10:59 — Казна и Политика

В Украине будут максимально упрощены все таможенные процедуры для создания самой быстрой в мире таможни.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на таможне теперь не будет никаких бумаг, и она будет работать по декларативному принципу.

«Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы», — сказал Шмыгаль.

Те, кто захочет остаться на общей системе, должны уплатить только НДС, и такое оформление должно длиться не более 15 минут.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабинет Министров уже принял соответствующее постановление и теперь очередь за Верховной Радой.

«Те, кто просто хочет ввезти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, — заранее заполняйте ГТД-декларацию и проезжайте. Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий», — сказал премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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