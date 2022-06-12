С начала войны Украина получила более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов — ОП
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину поступило более 503,6 тыс. тонн гуманитарных грузов из-за границы.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме.
«Активная агрессия россии против Украины длится уже более 100 дней. Важная часть помощи, которую получают украинцы — гуманитарные грузы из разных стран. С первых дней через государственную границу Украина получила более полумиллиона тонн — 503 629 тонн», — отметил Тимошенко.
По его данным, более 40% гуманитарных грузов получено через Львовскую таможню, 23% — через Волынскую, а 14% — через Закарпатскую. Преимущественно это продукты, одежда и обувь, средства гигиены, лекарства и медицинские товары, товары военного назначения, транспортные средства, включая машины скорой помощи, технические средства и генераторы.