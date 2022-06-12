С начала войны Украина получила более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов — ОП

Сегодня 10:32 — Казна и Политика

С начала войны Украина получила более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов — ОП

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину поступило более 503,6 тыс. тонн гуманитарных грузов из-за границы.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграме

«Активная агрессия россии против Украины длится уже более 100 дней. Важная часть помощи, которую получают украинцы — гуманитарные грузы из разных стран. С первых дней через государственную границу Украина получила более полумиллиона тонн — 503 629 тонн», — отметил Тимошенко.

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По его данным, более 40% гуманитарных грузов получено через Львовскую таможню, 23% — через Волынскую, а 14% — через Закарпатскую. Преимущественно это продукты, одежда и обувь, средства гигиены, лекарства и медицинские товары, товары военного назначения, транспортные средства, включая машины скорой помощи, технические средства и генераторы.

«Наибольшую часть помощи получают благотворительные организации — это более 15% грузов, чуть меньше — 13% — направляются в областные военные администрации», — отметил заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что на сайте help.gov.ua можно ознакомиться с информацией о том, каким путем и сколько помощи прибывает в Украину и как она распределяется по регионам.

«Благодарен всем, кто помогает украинцам, которые стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и родных и нуждаются в поддержке», — добавил Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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